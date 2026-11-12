ICE rompe récord histórico de deportaciones y arrestos en el año fiscal 2026

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rompió récords históricos en su año fiscal 2026 (FY26), alcanzando más de 491.000 arrestos y superando los 483,000 migrantes deportados en todo el periodo.

En un comunicado, detallaron que con un total exacto de 483.200 deportaciones, la agencia superó la marca previa establecida en el año fiscal 2025 (442.640), equiparando casi la cifra combinada de los tres años completos de la administración Biden (FY22, FY23 y FY24), que sumaron 486.000 expulsiones.

De la misma manera, señalaron que en cuanto a las capturas, los arrestos administrativos rozaron los 475.000, superando en solitario la totalidad de detenciones de los tres años fiscales completos del gobierno anterior (menos de 427.000) y multiplicando por más de seis veces los registros del año fiscal 2021.

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Superan la marca de detenidos en agosto

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó el esfuerzo de los agentes de ICE, resaltando que meses como agosto rompieron marcas mensuales individuales al superar los 50.900 arrestos, impulsados por las directrices de la administración del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras y proteger a los ciudadanos estadounidenses.

De la misma manera, anunciaron que como parte de las acciones operativas del año, el organismo federal detuvo a múltiples perfiles criminales de alta peligrosidad, incluyendo homicidas, agresores sexuales, fugitivos internacionales vinculados a organizaciones terroristas extranjeras y criminales liberados previamente por políticas de jurisdicciones santuario.

Por último, las autoridades federales informaron que más de 3 millones de migrantes han abandonado el país, contabilizando cerca de 1.2 millones de deportaciones y más de 1.25 millones de arrestos acumulados desde el inicio de la gestión.

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