Abada y Toklomati intentarán ayudar a Israel a salir del último puesto del Grupo B3 de la Liga de Naciones de la UEFA para evitar el descenso a la Liga C. Israel está a tres puntos de Kosovo y la República de Irlanda, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, y necesita una victoria para alcanzar a cualquiera de los dos países.

Aún puede terminar en segundo lugar del grupo, lo que les daría acceso a los playoffs de ascenso y podría incluso ubicarlos en la Liga A junto a los principales países futbolísticos europeos. Sin embargo juega contra Kosovo el sábado 14 de noviembre a las 9:00 a.m. y finaliza la fase de grupos contra Austria el martes 17 de noviembre a las 2:45 p.m.

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Aloko y Benín se encuentran en una buena posición al llegar a la mitad de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones. Benín lidera el grupo con cuatro puntos tras dos partidos, con cuatro encuentros aún por disputarse. Aloko ha sido una figura clave para su selección durante la fase de clasificación, anotando dos goles en el último partido contra Mauritania.

Benín se enfrentará dos veces a la República Centroafricana durante el receso previo a la ronda final de partidos de clasificación en marzo de 2027. Benín comenzará el receso con un partido contra la República Centroafricana el jueves 12 de noviembre a las 3:00 p.m., antes de su revancha el lunes 16 de noviembre a las 11:00. Si Benín termina entre los dos primeros de su grupo, se clasificará para la Copa Africana de Naciones por segunda vez consecutiva, la segunda vez en la historia del país. Lee también: Rodolfo Aloko crece jugando en la banda para el Charlotte FC

Johnson y San Vicente y las Granadinas están a punto de hacer historia en la Liga de Naciones de la CONCACAF. A falta de dos partidos para el final, San Vicente lidera el grupo con 12 puntos, con una ventaja de tres puntos, y se ha asegurado uno de los dos primeros puestos. El objetivo de Johnson es terminar primero, ya que esto le daría al país un lugar en la Copa Oro por segunda vez en la historia de San Vicente y las Granadinas, la primera vez fue en 1996.

Para ello, tendrán que conseguir cuatro puntos en los dos partidos para alejarse de la Guayana Francesa, que ocupa el segundo lugar. San Vicente también juega contra la Guayana Francesa para cerrar la fase de clasificación y, de ganar, se aseguraría el primer puesto y un lugar en la Copa Oro. Primero, San Vicente y las Granadinas juega contra Belice el sábado 14 de noviembre a las 7:00 p.m. El partido contra la Guayana Francesa se disputa el martes 17 de noviembre a las 7:00 p.m.

Calendario completo

A continuación se muestra el calendario completo de todas las convocatorias del Charlotte FC durante el parón internacional:

12 de noviembre | Benín vs. República Centroafricana | 3:00 p.m.

12 de noviembre | Trinidad y Tobago vs. Antigua y Barbuda | 6:00 p.m.

14 de noviembre | Israel vs. Kosovo | 9:00 a. m.

14 de noviembre | San Vicente y las Granadinas vs. Belice | 7:00 p.m.

16 de noviembre | Benín vs. República Centroafricana | 11:00 a.m.

16 de noviembre | Trinidad y Tobago vs. Antigua y Barbuda | 7:00 p.m.

17 de noviembre | Israel vs. Austria | 2:45 p.m.