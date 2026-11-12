Colapso de edificio en Brooklyn deja ocho muertos y decenas de heridos

New York.— Un devastador colapso estructural ocurrido la tarde del miércoles 11 de noviembre en Brooklyn, dejó como saldo la muerte de al menos ocho personas y dejó a más de 17 heridas, incluidos tres bomberos, tras venirse abajo un edificio residencial de tres pisos sobre un sitio de construcción adyacente.

Las unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicaron que el suceso se registró en el número 1321 de Flatbush Avenue, donde llegaron los equipos de emergencia al lugar en apenas un minuto tras el reporte recibido a las 4:01 p.m., desplegaron operaciones de búsqueda y rescate con la participación de más de 250 efectivos de bomberos y servicios médicos de emergencia.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, señaló que múltiples personas quedaron atrapadas tanto en el inmueble colapsado como en la zona de obras, advirtiendo que las labores de rescate se tornaron extremadamente peligrosas y prolongadas debido a la inestabilidad de la estructura.

Habilitan línea de atención

Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, confirmó la trágica cifra de víctimas fatales tras una noche entera de trabajos de búsqueda bajo condiciones de alta peligrosidad, expresando sus condolencias a los familiares de los afectados y de los rescatistas que arriesgan sus vidas.

Rescue workers have spent the night searching the site of yesterday’s building collapse, working under extremely dangerous conditions to find and save anyone who may still be trapped. I am heartbroken that eight New Yorkers have now lost their lives and at least 17 have been… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 12, 2026

Las autoridades mantienen cortes viales y cierres en la avenida Flatbush desde Clarendon Road hasta Bedford Avenue, solicitando a la ciudadanía mantenerse completamente alejada de la zona para facilitar el tránsito de los equipos de emergencia.

Ver más: Atropello con fuga mortal en Steele Creek Division

Por último, el gobierno local habilitó líneas de atención, marcando al 311 o al 212-639-9675 para quienes llamen desde fuera de la ciudad, con el fin de asistir a los ciudadanos que no logren comunicarse con familiares que pudieran haberse visto afectados por el siniestro, cuyas causas continúan bajo rigurosa investigación.

Vídeo: La policía comparte recomendaciones para evitar estafas durante las compras