Charlotte, NC.- Por segundo año consecutivo, la Oficina de Sostenibilidad y Resiliencia (OSR) de la ciudad se asoció con Charlotte Business Journal en su programa de Mejores Lugares para Trabajar, patrocinando una categoría de Premio a la Sostenibilidad.

Los premios Best Places to Work reconocen a los empleadores que se esfuerzan al máximo para crear culturas laborales excepcionales, con clasificaciones basadas en encuestas confidenciales a los empleados que miden la dinámica del equipo, la confianza en el liderazgo, la comunicación y la satisfacción general.

La categoría de sostenibilidad reconoció a las organizaciones que ejemplificaron el Plan de Acción Estratégica de Energía Plus (SEAP+) de la ciudad, el marco de Charlotte para lograr un futuro con cero emisiones de carbono.

Más de 70 organizaciones compitieron por el Premio a la Sostenibilidad, demostrando la relación fundamental entre sostenibilidad y éxito empresarial. Estas empresas mostraron cómo la reducción de costos, el fortalecimiento de la resiliencia y la participación de los empleados contribuyen a construir una Charlotte más sostenible, equitativa y económicamente dinámica. Lee también: Estudiantes de secundaria entre los beneficiarios de computadoras portátiles

Los candidatos recibieron puntos adicionales si eran miembros del programa municipal Power Down the Crown, un programa voluntario de evaluación comparativa del consumo energético para propietarios de edificios.

Los ganadores del Premio a la Sostenibilidad 2026 son Nichols Company, Ember Group Consulting, Optima Engineering y Mattamy Homes. Conozca más sobre los galardonados y algunas de las iniciativas de sostenibilidad de las que se enorgullecen.

The Nichols Company

Desde 1999, esta agencia inmobiliaria boutique de Charlotte ha forjado su reputación en la reutilización adaptativa, dando nueva vida a edificios existentes en los barrios céntricos y a lo largo de las principales arterias de la ciudad. Reutilizar un edificio preserva la energía y los materiales ya invertidos en él y evita el impacto ambiental de la demolición y la construcción de nuevos edificios, mientras que la gestión inmobiliaria de la empresa le permite influir directamente en la eficiencia operativa diaria de dichos edificios. Este enfoque se alinea con SEAP+ al reducir el impacto ambiental del crecimiento de Charlotte, demostrando que un equipo reducido puede transformar el entorno construido de la ciudad, edificio a edificio.

Ember Group Consulting

Fundada en Charlotte, la consultora de gestión ha crecido rápidamente hasta convertirse en un equipo presente en nueve estados y Londres, manteniendo una cultura centrada en las personas que le valió un lugar en la lista de las Mejores Empresas para Trabajar de Consulting Magazine en 2026, un reconocimiento basado en las opiniones de sus empleados. Los líderes de Ember describen la sostenibilidad como una práctica operativa cotidiana, que abarca desde las decisiones energéticas tomadas en su propia oficina hasta la plantación de árboles en Charlotte. La empresa demuestra cómo una compañía mediana de rápido crecimiento puede integrar la eficiencia energética en su cultura desde el principio, un enfoque que se adapta al crecimiento del negocio y respalda el futuro con cero emisiones de carbono que SEAP+ vislumbra. Lee también: Cumbre sobre sostenibilidad alimentaria de 2024 en Charlotte

Ingeniería Optima

La sede de la empresa en South End fue la primera en el área de Charlotte en obtener la certificación LEED Platino para interiores comerciales, y el edificio cuenta con paneles solares en el techo y un sistema de calentamiento de agua solar. Además de sus propias instalaciones, Optima diseña edificios de consumo energético cero e instalaciones solares en las Carolinas, y su equipo directivo se ha fijado como objetivo la neutralidad de carbono para 2030. Dado que Optima es propiedad al 100% de sus empleados, quienes diseñan edificios eficientes para los clientes también tienen un interés directo en cómo su empresa utiliza la energía, lo que refleja el compromiso de los empleados y las acciones medibles que son la base de SEAP+.

Mattamy Homes

Como la mayor constructora de viviendas de propiedad familiar en Norteamérica, Mattamy publica un informe anual de sostenibilidad y ha modelado el consumo de energía y el carbono incorporado en sus diseños de viviendas para establecer objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, comparándolos con viviendas construidas según los códigos de construcción vigentes. Sus viviendas en el área de Charlotte son evaluadas por evaluadores energéticos independientes y obtienen una puntuación muy inferior al estándar para una vivienda nueva convencional, lo que se traduce en facturas de energía más bajas para las familias y menores emisiones para la ciudad. El ejemplo de Mattamy demuestra cómo una organización de gran tamaño puede aprovechar su envergadura para que cada nueva vivienda represente un paso hacia el futuro con cero emisiones de carbono descrito en el SEAP+.