Arrestan a inmigrante tras atropellar a un agente de ICE en Chicago

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre la detención de un inmigrante en situación irregular que atropelló intencionalmente a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación selectiva en Chicago Heights.

En un comunicado, explicó que los hechos ocurrieron el 10 de noviembre, cuando elementos de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) interceptaron a José Juan Garnica-Naranjo, un ciudadano mexicano cuyo historial delictivo incluye arrestos previos por agresión y violencia doméstica.

De acuerdo con el reporte oficial, cuando los agentes le ordenaron apagar el motor, el sospechoso se negó y aceleró mientras un oficial se encontraba parcialmente dentro del vehículo, arrojándolo al pavimento tras pasar por encima de un arriate y golpearlo con el automóvil mientras huía de la escena.

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Agente de ICE herido en la pierna

Por otro lado, indicaron que el agente herido fue trasladado de emergencia a un hospital con una lesión en una pierna y ya fue dado de alta. Mientras que Garnica-Naranjo fue recapturado por ICE ese mismo día, revelando además que cuenta con antecedentes de haber sido deportado siete veces en el año 2013.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, condenó enérgicamente la agresión y señaló que este caso refleja un incremento del 1.600% en los ataques contra agentes, culpando a la retórica anti-ICE de políticos santuario como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

Por último, destacó una serie de crímenes recientes cometidos por inmigrantes ilegales en el estado, incluyendo casos de homicidio, agresión sexual, posesión de explosivos y vínculos con bandas criminales, debido a la falta de cooperación de las jurisdicciones locales con las autoridades migratorias federales.