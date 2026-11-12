Abrió en Greensboro un nuevo centro de gestión de tráfico.

Greensboro, NC.- El secretario del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, Daniel Johnson, y el coronel de la Patrulla de Carreteras del Estado, Feddy L. Johnson, participaron esta semana en la inauguración del nuevo Centro de Gestión de Tráfico de Triad cortando la cinta en las instalaciones, cuyo costo ascendió a 12 millones de dólares.

Las instalaciones de 19.000 pies cuadrados ubicadas en South Chimney Rock Road albergarán tanto el Centro de Gestión de Tráfico Triad del NCDOT como la sede de la Tropa D de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte.

“Estas instalaciones representan la culminación de años de visión, planificación y compromiso con las operaciones de transporte y la seguridad pública en la región de Triad”, declaró el secretario Johnson. “Lo que comenzó a principios de la década de 2000 se ha convertido en uno de los programas de operaciones de transporte más exitosos de Carolina del Norte y en un modelo para la gestión de incidentes de tráfico”.

El Triad TMC trabaja en estrecha colaboración con la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte, las fuerzas del orden locales, los departamentos de bomberos, las agencias de gestión de emergencias y los equipos de mantenimiento del NCDOT para garantizar una respuesta coordinada a los incidentes de tráfico y los eventos especiales en la región.

El Centro de Gestión de Tráfico de Triad también supervisa las Patrullas de Asistencia para la Gestión de Incidentes del NCDOT, o programa «IMAP», en la región de Triad. Estos socorristas ayudan a los automovilistas varados, retiran escombros y brindan control de tráfico de emergencia para mejorar la seguridad y reducir las demoras.

La sala de control del Triad TMC, el centro de operaciones, cuenta con una pantalla gigante de 2,7 x 14,6 metros que muestra imágenes de las cámaras de vigilancia de las carreteras de toda la región. Desde allí, el personal supervisa el estado de las carreteras, coordina con los servicios de emergencia, actualiza DriveNC.gov y publica alertas en los paneles de mensajes variables para mantener a los conductores seguros e informados sobre accidentes, cierres de carreteras y condiciones meteorológicas adversas.

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El Centro Estatal de Operaciones de Transporte (STOC) en Raleigh ofrece asistencia y coordinación fuera del horario laboral para la región de Triad cuando el Centro de Gestión de Transporte de Triad (Triad TMC) está cerrado.

Finalmente, el Triad TMC se une a otros cuatro Centros Regionales de Gestión de Transporte en todo el estado: el Centro de Gestión de Transporte del Este en Selma, el Centro de Gestión de Transporte del Triángulo, ubicado junto al STOC estatal en Raleigh, el Centro de Gestión de Transporte de Metrolina en Charlotte y el Centro de Gestión de Transporte de Montaña en Asheville, que presta servicio al oeste de Carolina del Norte.

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