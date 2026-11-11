Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) detuvo a tres sospechosos el martes 10 de noviembre, luego de una persecución policial vinculada con una investigación por disparos contra una vivienda ocupada en Charlotte, Carolina del Norte.

On Tuesday, Nov. 10, at approximately 3 p.m., CMPD officers located a potential suspect vehicle involved in a recent Shooting into an Occupied Dwelling case. Officers attempted a traffic stop on the vehicle and a pursuit ensued, ending in the 600 block of Gordgeous Alley.… pic.twitter.com/eHvtSjw4zx — CMPD News (@CMPD) November 11, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 3:00 p. m., varios agentes localizaron un vehículo que podría estar relacionado con un reciente incidente de disparos contra una residencia donde había personas en su interior.

Ante esta sospecha, los oficiales intentaron detener el automóvil mediante un control de tránsito. Sin embargo, la situación derivó en una persecución que se extendió hasta el bloque 600 Gordgeous Alley, donde los agentes lograron detener el vehículo y arrestar a tres personas.

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El CMPD explicó que los oficiales iniciaron el seguimiento debido a la naturaleza del delito investigado, al que consideran una amenaza peligrosa para la vida. Los disparos contra una vivienda ocupada representan un riesgo significativo, tanto para sus residentes como para otras personas que puedan encontrarse en las inmediaciones.

Tras el operativo, la policía confirmó que detuvo a tres sospechosos y aclaró que, por el momento, no busca a ninguna otra persona relacionada con este incidente.

Asimismo, las autoridades informaron que el procedimiento concluyó sin víctimas ni lesionados. Ningún civil, agente policial o sospechoso sufrió heridas durante la persecución y las posteriores detenciones.

El caso forma parte de las investigaciones que desarrolla el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg para esclarecer los hechos relacionados con el uso de armas de fuego en zonas residenciales y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

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Las autoridades identificaron el procedimiento con el número de informe 20261110-1532-03, referencia que permite consultar información adicional sobre el incidente.

Por ahora, el CMPD no ha divulgado detalles sobre la identidad de los tres detenidos ni ha precisado si enfrentan cargos específicos por este caso. La investigación continúa bajo la responsabilidad de las autoridades policiales.