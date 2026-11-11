Opción Fin de Semana: Festivales de otoño gratuitos para disfrutar

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay varias actividades gratuitas para disfrutar en otoño. En primer lugar, está el concurso hípico de Otoño en Anne Springs Close Greenway y el Festival de otoño en el Centro Recreativo Ivory/Baker.

Concurso Hípico de Otoño en Anne Springs Close Greenway

Anne Springs Close Greenway organiza dos concursos hípicos , uno en primavera y otro en otoño. Se celebran en los establos de Greenway, ubicados en 1046 Horse Road, Fort Mill, Carolina del Sur. La comunidad ecuestre local exhibe su talento y destreza en más de 30 categorías de competición.

Los concursos hípicos tienen lugar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.. El próximo será el 14 de noviembre de 2026.

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Los espectadores son bienvenidos. La entrada es gratuita, pero el estacionamiento tiene un costo.

No es necesario registrarse para los espectadores y recomiendan que lleve su propia silla.

Festival de otoño en el Centro Recreativo Ivory/Baker

El Centro Recreativo Ivory/Baker, ubicado en 1920 Stroud Park Court, Charlotte, Carolina del Norte, organiza un festival de otoño el sábado 14 de noviembre de 2026, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Este es un evento gratuito.

Disfrutar:

Paseo en carreta

Castillo hinchable

Decoración de calabazas

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Juegos

Camiones de comida

Artesanía

Música y más

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