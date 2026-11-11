Niño de tres años resulta herido de bala en una vivienda de Spring Lake

Spring Lake, NC.- Un niño de tres años recibió un disparo durante la tarde del martes 10 de noviembre en Spring Lake, Carolina del Norte. El menor ingresó de urgencia al Cape Fear Valley Medical Center, donde los médicos atienden las lesiones que, según informaron las autoridades, no ponen en peligro su vida.

This afternoon, the Spring Lake NC Police Department requested assistance from the North Carolina State Bureau of Investigation after a child was shot. The child, reported to be 3 years old, was taken to the hospital with an apparent gunshot wound after the shooting. The… pic.twitter.com/4XTOFCVMZX — NC SBI (@SBI1937) November 11, 2026

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la cuadra 100 Kaye Street. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona escucharon detonaciones alrededor de las 2:00 p. m. y observaron a una mujer que sostenía al pequeño en brazos mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

El Departamento de Policía de Spring Lake inició las actuaciones para determinar cómo ocurrió el disparo y establecer las circunstancias que provocaron las lesiones del niño. Debido a la naturaleza del caso, los investigadores solicitaron la colaboración del Buró Estatal de Investigación de Carolina del Norte (NC SBI).

La agencia estatal confirmó su participación en las diligencias y brinda asistencia a la policía local para avanzar con la investigación. Los agentes trabajan en la recopilación de información, la revisión de las circunstancias del hecho y las entrevistas con posibles testigos.

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El teniente Mitch Deaver, de la Policía de Spring Lake, explicó que los funcionarios delimitaron el área del incidente para facilitar las tareas de investigación. Además, los investigadores comenzaron a entrevistar a personas que podrían aportar información sobre lo sucedido.

El caso también motivó la intervención de un representante de los Servicios de Protección Infantil (CPS), quien acudió a la vivienda como parte de las actuaciones relacionadas con el bienestar y la protección del menor.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles concluyentes sobre quién manipuló el arma, cómo se produjo el disparo ni si existen personas bajo investigación por este hecho.

La Policía de Spring Lake y el NC SBI mantienen abiertas las diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades tampoco han informado sobre cargos o detenciones relacionados con el incidente. Mientras continúa la investigación, el estado de salud del niño representa uno de los principales aspectos de seguimiento del caso.

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