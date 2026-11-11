Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO, por sus siglas en inglés) informa sobre el fallecimiento de Christopher Green, de 65 años (PID 085346), quien se encontraba recluido en el Centro de Detención Central del Condado Mecklenburg (801 E. Fourth Street).

Green ingresó bajo custodia el 9 de agosto de 2025. Debido a la naturaleza de los cargos en su contra, un magistrado ordenó su detención sin posibilidad de fianza.

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El 29 de octubre de 2026, tras solicitarse una evaluación médica, Green fue trasladado al hospital Atrium Main. Falleció el martes 10 de noviembre de 2026. Su familia fue notificada y estuvo presente en el momento de su deceso. La hospitalización de Green no fue resultado de ninguna interacción con el personal ni con otras personas recluidas.

No es posible divulgar más información sobre el estado de salud de Green, ya que está protegida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés).

«En nombre de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg, expreso nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de Green durante este momento tan difícil», declaró el sheriff Garry McFadden. «Somos conscientes de la profunda pérdida que están atravesando, y me alegra que hayan podido estar a su lado en sus últimos instantes. Cada vida confiada a nuestro cuidado es importante, y tratamos cada fallecimiento bajo nuestra custodia con la máxima seriedad».

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El sheriff McFadden añadió: «Nuestro personal de detención y nuestros colaboradores médicos identificaron las necesidades de Green y se aseguraron de que recibiera la atención hospitalaria que requería. Agradezco el profesionalismo y la compasión que le brindaron; respaldo plenamente a los hombres y mujeres que lo atendieron. Toda persona bajo nuestra custodia merece dignidad y atención, y eso es precisamente lo que nuestro personal le proporcionó».

La MCSO está colaborando con la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI, por sus siglas en inglés) en una investigación exhaustiva sobre el fallecimiento bajo custodia, mientras el médico forense determina la causa de la muerte.

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