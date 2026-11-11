Charlotte, NC.- En sesión del lunes 9 de noviembre, el Concejo Municipal de Charlotte aprobó una nueva normativa que extiende las restricciones a la venta ambulante en toda la ciudad. La decisión, respaldada por ocho votos a favor y uno en contra, modifica el alcance de una regulación que ya existía y que anteriormente limitaba esta actividad en sectores específicos como Uptown y NoDa.

La medida llega después de más de un año de debates sobre el uso de las aceras, la seguridad de los peatones y la convivencia entre los comerciantes establecidos y quienes trabajan en la vía pública.

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Hasta ahora, Charlotte mantenía restricciones para los vendedores ambulantes en Uptown, el centro de la ciudad, y en NoDa, conocido por su actividad artística y comercial. En esas zonas, los comerciantes debían cumplir determinados requisitos y gestionar autorizaciones para instalar sus puestos. Sin embargo, en otros sectores municipales podían desarrollar la actividad sin solicitar permisos específicos.

Con la nueva ordenanza, el Concejo elimina esa diferencia territorial y extiende la prohibición a todas las aceras públicas de Charlotte. Esto significa que ningún vendedor puede instalar un puesto ni comercializar mercancías en estos espacios sin contar con una autorización municipal y ocupar un lugar previamente designado.

La medida no elimina por completo la venta ambulante en la ciudad. Los comerciantes podrán continuar trabajando en espacios autorizados por el municipio, como determinados puntos de Tryon Street y eventos aprobados por las autoridades. Además, la administración contempla extender este modelo regulado a otros sectores, entre ellos South End.

Algunos medios locales informaron que la discusión incluyó reclamos de comerciantes por la obstrucción de aceras, la venta de alimentos sin las correspondientes autorizaciones sanitarias y los conflictos por el uso del espacio público.

La normativa contempla multas civiles de hasta 500 dólares por infracción. Además, quienes acumulen incumplimientos podrían perder su autorización para vender durante un año.

No obstante, el Concejo descartó convertir las infracciones reiteradas en delitos menores. De esta manera, la administración municipal optó por un sistema de sanciones económicas y administrativas, sin establecer arrestos ni antecedentes penales por estas faltas.

La decisión también genera preocupación entre los vendedores ambulantes, quienes advierten que las nuevas exigencias podrían reducir sus oportunidades de trabajo y afectar sus ingresos.

Con este cambio, Charlotte busca establecer reglas uniformes para la actividad comercial en las aceras. El desafío estará en encontrar un equilibrio entre la movilidad peatonal, el orden urbano y las oportunidades de trabajo de los pequeños emprendedores.

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