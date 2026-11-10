Una mujer de New Hanover fue acusada de fraude de seguros

Raleigh, NC.- El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de Tamara Elizabeth Nelson, de 31 años y residente en 627 Pine Valley Drive, Wilmington. Nelson fue acusada de fraude de seguros, un delito grave.

Según agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros, Nelson contrató una póliza de seguro de automóvil con Sentry Insurance el 1 de septiembre y, al día siguiente, presentó una reclamación por un accidente ocurrido antes de que ella contratara la póliza.

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Según la orden de arresto, Nelson tergiversó la hora del accidente para obtener cobertura por una pérdida que no estaba cubierta por la póliza.

Nelson fue puesta en libertad bajo fianza de 3.000 dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 19 de noviembre en el Tribunal de Distrito del Condado New Hanover.

“El fraude de seguros no es un delito sin víctimas”, declaró el comisionado Causey. “Nos afecta a todos económicamente mediante primas más altas. Estoy combatiendo este problema persiguiendo y procesando enérgicamente el fraude de seguros en Carolina del Norte”.

El comisionado Causey anima a los habitantes de Carolina del Norte a contribuir a mantener bajas las primas de los seguros denunciando los casos de fraude sospechoso.

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos económicos, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o, desde cualquier lugar de Carolina del Norte, al número gratuito 888-680-7684.

También puede encontrar información en www.ncdoi.gov .

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