Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció hoy que pondrá en marcha un programa piloto simplificado de Oportunidades Saludables (HOP, por sus siglas en inglés) , gracias a una inversión de 9 millones de dólares de la Asamblea General de Carolina del Norte incluida en el presupuesto estatal aprobado.

Junto con los fondos federales de contrapartida, la inversión total de aproximadamente 25 millones de dólares respaldará una versión reducida del programa, centrada en los beneficiarios de Medicaid de Carolina del Norte con mayores necesidades.

Con el relanzamiento, previsto para principios de 2027, HOP se centrará exclusivamente en abordar la inseguridad alimentaria como parte de la atención integral a la persona. Los beneficiarios de NC Medicaid que residan en una de las tres regiones de HOP, que sufran inseguridad alimentaria y cumplan con los criterios de elegibilidad (embarazo, diabetes o enfermedad cardiovascular) podrán recibir cajas de alimentos saludables en sus domicilios cada semana. Las tres regiones piloto se mantienen sin cambios, mientras que Impact Health, Access East y Community Care of the Lower Cape Fear seguirán prestando servicios en 33 condados.

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“Abordar los factores no médicos que influyen en la salud es fundamental para fomentar comunidades saludables, y agradecemos a nuestros socios de la Asamblea General la inversión para relanzar este programa”, declaró Dev Sangvai, Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. «Sabemos que la alimentación es medicina. Al centrarnos en la inseguridad alimentaria, mantenemos sanos en sus hogares a nuestros vecinos más vulnerables y demostramos que la nutrición proactiva es una de las herramientas más eficaces que tenemos para evitar hospitalizaciones».

El programa HOP de Carolina del Norte es la primera iniciativa integral del país para evaluar cómo el uso de fondos de Medicaid para pagar servicios no médicos específicos y basados ​​en evidencia, como alimentos y vivienda, mejora los resultados de salud y reduce los costos.

Un estudio realizado por el Centro Cecil G. Sheps para la Investigación de Servicios de Salud en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, encontró que el programa condujo a un cambio significativo en la atención al paciente.Los participantes del programa HOP tuvieron menos visitas a urgencias y hospitalizaciones de las esperadas en ausencia de sus servicios, además de visitas más frecuentes a proveedores ambulatorios menos costosos, como los centros de atención primaria.

Si bien el programa piloto se está reduciendo con respecto a su versión anterior debido a la disminución de fondos, su relanzamiento continúa apoyando un factor clave para la salud: la seguridad alimentaria.

Según el estudio, los servicios de alimentación constituyeron la gran mayoría de las intervenciones implementadas por HOP durante sus dos primeros años, abordando la grave inseguridad alimentaria mediante iniciativas basadas en la evidencia, como cajas de alimentos saludables, comidas adaptadas a las necesidades médicas y recetas de frutas y verduras. Este apoyo nutricional específico reduce directamente las necesidades de atención médica complejas, ya que ayuda a las personas a controlar mejor las enfermedades crónicas y prevenir crisis médicas agudas.

“Los datos demuestran que este modelo funciona. Seguimos centrados en apoyar a las comunidades saludables mediante la prestación de servicios alimentarios esenciales a quienes más los necesitan”, declaró Melanie Bush, subsecretaria de Medicaid de Carolina del Norte . «Si bien comenzamos con un marco de trabajo reducido para optimizar los fondos actuales, sabemos lo eficaz que es este programa. Esperamos ampliar los servicios en el futuro a medida que dispongamos de más recursos para poder seguir consolidando este éxito».

El enfoque de relanzamiento del departamento refleja el compromiso de utilizar los fondos disponibles de manera estratégica, a la vez que se continúa conectando a los beneficiarios elegibles de Medicaid con servicios de apoyo basados ​​en evidencia que abordan sus necesidades sociales relacionadas con la salud. Se podrían considerar servicios adicionales si se dispone de fondos en el futuro.

Importante

Varias entidades clave trabajarán juntas para brindar atención integral a la persona, entre ellas:

Los gestores de casos evaluarán la elegibilidad de los miembros para el programa y los conectarán con los servicios. Los gestores de casos pueden estar ubicados en los planos de salud o en entidades de gestión de casos delegadas.

Las Organizaciones de Servicios Humanos (OSH) son organizaciones comunitarias no médicas que prestan servicios autorizados [o cajas de alimentos saludables] directamente a los miembros que cumplen los requisitos.

Los responsables de la red supervisarán las tres regiones piloto, garantizando la adecuación de la red y tendiendo puentes entre los sectores de la atención sanitaria y los servicios sociales.

Los planes de salud prepagados (PHP, por sus siglas en inglés) autorizarán y pagarán los servicios.

Este programa se alinea directamente con las prioridades estratégicas del departamento para aumentar el acceso a la atención médica y brindar servicios esenciales a quienes más los necesitan. La fecha oficial de lanzamiento se comunicará a las organizaciones de servicios de salud, los coordinadores de la red y otras partes interesadas clave al menos 30 días antes del inicio de los servicios.

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