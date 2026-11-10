La Casa Blanca respalda a Pete Hegseth ante el intento de Impeachment

Washington.- El secretario de Guerra, Pete Hegseth, rechazó de manera categórica las acusaciones presentadas en su contra, calificando el proceso de juicio político impulsado por el congresista saliente Thomas Massie como un espectáculo político carente de fundamento legal y motivado por rencores personales.

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, Hegseth subrayó que cada una de las operaciones militares señaladas en las ocho disposiciones, incluyendo las acciones en Irán, Yemen, Venezuela y contra los cárteles, fueron totalmente legales, ordenadas directamente por el comandante en jefe, debidamente notificadas al Congreso y ejecutadas con éxito por las fuerzas armadas estadounidenses.

WATCH IN FULL: @SecWar's powerful press conference dismantling the politically motivated impeachment hoax against him. pic.twitter.com/XS4dnHyEbh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 10, 2026

Líderes políticos apoyan las acciones de Hegseth

Por otro lado, en un comunicado de la Casa Blanca, revelaron que diversas figuras de la administración y líderes políticos respaldaron públicamente la gestión del secretario:

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Presidente Donald J. Trump: Calificó a Hegseth con una calificación sobresaliente y desestimó la moción de Massie, tildándolo de perdedor político.

Calificó a Hegseth con una calificación sobresaliente y desestimó la moción de Massie, tildándolo de perdedor político. Vicepresidente JD Vance: Señaló que el proceso busca suplantar la labor legislativa real y castiga injustamente al secretario por reformar la burocracia del Pentágono.

Señaló que el proceso busca suplantar la labor legislativa real y castiga injustamente al secretario por reformar la burocracia del Pentágono. Fiscal General Todd Blanche: Afirmó que las acusaciones sobre supuestas ilegalidades son falsas y que todo el gabinete apoya firmemente la misión encomendada por el presidente.

Afirmó que las acusaciones sobre supuestas ilegalidades son falsas y que todo el gabinete apoya firmemente la misión encomendada por el presidente. Secretario de Estado Marco Rubio: Destacó que las operaciones se ejecutaron de manera muy efectiva bajo las órdenes directas de la autoridad constitucional encargada de mantener seguro al país.

.@SecWar: "We've got no better friend at the @DeptofWar than Stephen Miller. He will be a fantastic Chief of Staff. He understands the President's agenda. He will stand, he will fight, to defend this Republic, and we're proud to be right there with him." pic.twitter.com/h2858ELf4p — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 10, 2026

En este sentido, diversos analistas jurídicos y legisladores coincidieron en que las desavenencias políticas no constituyen delitos graves ni «altos crímenes o misdemeanors», advirtiendo que utilizar el proceso de destitución en medio de operaciones activas envía un mensaje negativo a los adversarios internacionales y pone en riesgo a los militares en servicio.

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