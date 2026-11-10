Burnsville, NC.- Agentes especiales de la Ley de Control de Alcohol de Carolina del Norte (ALE) y funcionarios de la Oficina Estatal de Investigación (SBI) concluyeron una pesquisa de varios meses sobre presuntas irregularidades financieras en la tienda ABC de Burnsville, ubicada en el 752 W US Highway 19 E, en el condado Yancey.

(BURNSVILLE, N.C.) – North Carolina Alcohol Law Enforcement (ALE) Special Agents, in a joint operation with the North Carolina State Bureau of Investigation (SBI), have concluded a multi-month financial crime investigation involving the Burnsville ABC Store located at 752 W US… pic.twitter.com/9wRCHA9A76 — NC SBI (@SBI1937) November 10, 2026

La investigación comenzó cuando las autoridades recibieron información sobre un posible desfalco dentro del establecimiento. A partir de esa denuncia, en mayo, ALE solicitó a la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte una auditoría formal para examinar los movimientos financieros y determinar si existían faltantes de dinero.

Una revisión interna posterior confirmó una diferencia significativa entre los fondos registrados y el dinero disponible, lo que llevó a los investigadores a profundizar las averiguaciones para establecer el alcance de las irregularidades y determinar posibles responsabilidades.

Lee también: La FAA revoca licencia a aerolínea de Houston por irregularidades graves

Durante el proceso, agentes de ALE y SBI trabajaron en coordinación con la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Yancey. Como parte de las diligencias, ejecutaron varias órdenes de allanamiento dirigidas a cuentas bancarias, teléfonos celulares y equipos informáticos vinculados con el caso.

Estas acciones permitieron avanzar en la recopilación de elementos para sustentar las acusaciones relacionadas con el manejo de los recursos económicos del establecimiento.

Una mujer enfrenta dos cargos por delitos graves

Como resultado de la investigación, las autoridades imputaron y arrestaron a Linda Sue McDowell, de 61 años, residente de Burnsville.

La mujer enfrenta dos cargos: desfalco de gran cuantía, correspondiente a una suma superior a los 100.000 dólares, y hurto cometido por un empleado.

Según la información difundida por las autoridades, los agentes concretaron el arresto sin incidentes. Posteriormente, la justicia estableció una fianza asegurada de un millón de dólares para McDowell.

Lee también: NC concentra 18 acusaciones por fraude electoral según el Departamento de Justicia

El caso pone nuevamente el foco sobre los mecanismos de supervisión y control financiero en los establecimientos ABC de Carolina del Norte, que administran la venta de bebidas alcohólicas bajo regulación estatal.

La investigación contó con la participación de organismos estatales y autoridades judiciales del condado Yancey, que coordinaron las actuaciones para esclarecer el presunto desfalco y determinar las responsabilidades correspondientes.

McDowell enfrenta las acusaciones mientras el proceso judicial continúa.

Video: CMPD Alerta sobre fraudes cibernéticos y estafas electrónicas.