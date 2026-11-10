New York.- Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la Ciudad de New York arrestaron a un ciudadano de Uzbekistán de 35 años en situación migratoria irregular, quien era buscado internacionalmente tras haber sido condenado en el extranjero por asesinato y robo.

De acuerdo con el comunicado, el detenido identificado como Sobirjon Sobirov Khusen Ugli, fue detenido por el homicidio de su entonces pareja en Tailandia cuyo cuerpo ocultó en una maleta para arrojarla a un canal, y posteriormente fue condenado en 2020 a cinco años de prisión por robo agravado en Uzbekistán.

Señalaron que el detenido había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en abril de 2023 tras cruzar la frontera cerca de Lukeville, Arizona, siendo liberado bajo su propia palabra con una notificación para comparecer ante un juez migratorio en Nueva York, presentación que incumplió desde mayo de 2024.

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Detenido guatemalteco en Buffalo

Por otro lado, indicaron que ICE Buffalo emitió una detención migratoria contra Kovi Bryan Carrillo Flores, un ciudadano guatemalteco de 25 años recluido en la cárcel del condado Rensselaer tras ser acusado de cuatro cargos de violación contra un menor de 17 años y agresión a la autoridad.

Al respecto, el director de la oficina de campo de ICE en Nueva York, Kenneth Genalo, recalcó que la misión de la agencia es proteger a la ciudadanía y remover prioritariamente a criminales peligrosos, mientras que el director asistente de asuntos públicos, Micah Bock, criticó las políticas santuario y reafirmó el compromiso de sacar de las calles a depredadores sexuales.

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