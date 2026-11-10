Fuerza Aérea de EE.UU. actualiza manual del aviador

Arlington.- El Departamento de la Fuerza Aérea publicó la edición 2026 del Manual del Aviador 1 (Air Force Handbook 1), la guía fundamental utilizada por el personal alistado para las operaciones diarias, el desarrollo profesional y las pruebas de promoción.

En un comunicado indicaron que las modificaciones introducen la integración formal de la Hoja de Desempeño del Alistado (Enlisted Performance Brief), políticas de preparación física, directrices de inspección, beneficios y normativas de justicia militar actualizadas.

De la misma manera, señalaron que entre los cambios más destacados, los capítulos 8 y 9 reflejan la transición de los reportes tradicionales de estilo viñeta hacia declaraciones narrativas de desempeño, detallando los criterios basados en las Cualidades de Liderazgo del Aviador y los procesos de las juntas de promoción.

The DAF published the 2026 edition of Air Force Handbook 1, "Airman." This updated edition integrates narrative performance statements, physical readiness policies & military justice reforms. Review the new study guide for promotion testing & daily operations:… pic.twitter.com/2qQ0h1pJFo — U.S. Air Force (@usairforce) November 10, 2026

Actualizan las políticas

Por otro lado, indicaron que el capítulo 22 actualiza las políticas de preparación física para alinearlas con el nuevo programa de evaluación y acondicionamiento, incorporando estándares anuales y procedimientos administrativos ante puntajes insatisfactorios.

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Destacaron que en materia de justicia militar e inspecciones (capítulos 20 y 21), la guía incorpora reformas legales clave, como la autoridad fiscal independiente de la Oficina del Consejo Especial de Pruebas y la formalización de la política de reportes seguros (Safe-to-Report).

Por último, el capítulo 11 revisa los programas de personal y beneficios, actualizando directrices sobre licencias militares, restricciones de asignación de familiares e incentivos voluntarios para giras en el extranjero, por lo que se recomienda a los aviadores revisar la nueva edición de cara a las pruebas de promoción WAPS.

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