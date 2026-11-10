El Salvador destruye el cuartel de la pandilla 400 Mawozo en Haití

Puerto Príncipe.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la destrucción de la residencia de Wilson Joseph y del cuartel general de la peligrosa banda armada 400 Mawozo en Haití.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario criticó la huida de los criminales, tras el ataque militar.

«Cumplimos nuestra promesa… Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo. La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes son!”, señaló Bukele.

Nou kenbe pwomès nou… Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a. Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen. Ala lach yo lach! 🥲 pic.twitter.com/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

Contabilizan al menos 20 muertos

Por otro lado, se conoció que, el operativo aéreo y terrestre se ejecutó el domingo 8 de noviembre con un saldo preliminar de al menos 20 muertos, contando con la participación directa de la policía haitiana y el respaldo operativo de las tropas salvadoreñas desplegadas en el país caribeño.

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Asimismo, es de mencionar que la ofensiva armada representa la primera acción de gran envergadura desde el envío de más de 2.000 soldados salvadoreños a territorio haitiano, un despliegue autorizado el mes pasado tras la emboscada y desaparición de cuatro militares de esa nación en el distrito de Croix-des-Bouquets.

Durante las acciones registradas en video publicado por Bukele, se pudo evidenciar que dos helicópteros artillados con la bandera de El Salvador abrieron fuego contra el complejo controlado por la organización delictiva, aunque medios oficiales confirmaron que el líder criminal no se encontraba en el sitio al momento del ataque.

Por último, es de recordar, que el mandatario salvadoreño había anticipado las acciones días atrás al solicitar públicamente la ubicación exacta del refugio, cumpliendo su promesa de atacar los centros de operaciones de las pandillas que amenazan la estabilidad de la región.

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