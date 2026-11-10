El Departamento de Justicia demanda a Lyft por discriminación

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda formal en contra de Lyft Inc. ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, acusando a la compañía de transporte de pasajeros por aplicación de discriminar a usuarios con discapacidades.

En un comunicado se conoció que la acción legal, que exige una compensación económica de 53 millones de dólares para los afectados que presentaron quejas, surge debido a múltiples reportes de discriminación contra personas que utilizan animales de servicio y dispositivos de movilidad, tales como sillas de ruedas plegables.

Según la demanda, Lyft violó el Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990, la cual prohíbe a las empresas de transporte privado discriminar por motivos de discapacidad y les obliga a transportar a pasajeros con animales de servicio debidamente entrenados, así como a brindar asistencia con dispositivos de movilidad.

Justice Department Sues Lyft for Denying Rides to Passengers with Service Dogs, Wheelchairs “Individuals with disabilities should be able to rely on rideshare services free of discrimination. We intend to uphold the ADA’s promise that people with disabilities are entitled to… — DOJ Civil Rights Division (@CivilRights) November 10, 2026

Exigen cesar la discriminación

Por otro lado, la denuncia detalla que la plataforma y sus conductores incurren de manera rutinaria en la negativa de servicio, imponen recargos indebidos, como tarifas de cancelación a usuarios a quienes se les denegó el viaje, y se niegan a modificar sus políticas internas para permitir, por ejemplo, que pasajeros con discapacidades de movilidad viajen en el asiento delantero cuando sea necesario.

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Por último, señalaron que además de los daños monetarios destinados a compensar a los individuos afectados, la demanda solicita una orden judicial para obligar a Lyft a cesar la discriminación, modificar sus normativas internas para cumplir con la ADA e implementar capacitación obligatoria sobre la ley para su personal y conductores, además del pago de una multa civil en beneficio del interés público.

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