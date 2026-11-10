Charlotte, NC.- El 80º desfile de Novant Health en vísperas del Día de Acción de Gracias está programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 5:30 p.m.

El desfile iluminará el centro de Charlotte la víspera del Día de Acción de Gracias . Podrás disfrutar de muchas luces, música y diversión.

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El desfile recorrerá la calle Tryon, desde la calle 9 hasta Good Samaritan Way.

No necesita entrada para ver el desfile, pero puede comprar asientos VIP. Los asientos VIP cuestan $40 y estarán ubicados a lo largo de la calle Tryon. Más información.

Segwalloons en el desfile de Acción de Gracias

Una tradición en el desfile son los Segwalloons. Si no es de Charlotte tal vez se pregunte: «¿Qué son los Segwalloons?».

Los Segwalloons son un fenómeno original de Charlotte. Presentados en el Desfile del Día de Acción de Gracias de 2013, son una mezcla entre globos y Segways.

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Su diseño permite al conductor interactuar con el público de una manera única. Los dos Segwalloons originales fueron un elfo y un muñeco de nieve. Desde entonces, han adoptado diferentes formas, incluyendo personajes coloniales, que también participan en el Meck Dec Day .

Solo encontrará Segwalloons en Charlotte.

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