Corte Suprema permite al gobierno de Trump reanudar el muro en Texas

Washington.- La Corte Suprema de los Estados Unidos permitió a la administración Trump reanudar la construcción del muro fronterizo en el sector Big Bend, en Texas, tras suspender la orden de un tribunal inferior que había frenado el proyecto.

A través de un comunicado se conoció que la decisión del máximo tribunal revoca temporalmente el fallo de un juez federal que había bloqueado las obras al argumentar que el Congreso no había autorizado de forma clara las exenciones aplicadas.

Detallaron que para llevar a cabo el proyecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) invocó la Sección 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Immigrante de 1996 (IIRIRA), la cual otorga al secretario autoridad amplia para construir barreras y caminos con el fin de disuadir los cruces ilegales.

BREAKING: The Supreme Court allowed the Trump administration to resume border wall construction in Texas's Big Bend Sector, pausing a lower court order that blocked the project. Justice Jackson dissented. pic.twitter.com/BaGpsvxfpi — SCOTUS Wire (@scotus_wire) November 9, 2026

Garantizan la construcción rápida

Asimismo, dicha normativa autoriza al titular del DHS a eximir el cumplimiento de diversas leyes ambientales y de conservación para garantizar una construcción rápida, limitando de manera estricta la revisión judicial sobre dichas determinaciones a reclamaciones de índole estrictamente constitucional.

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En el caso específico del sector Big Bend, designado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como un área de alta entrada ilegal, el secretario invocó esta facultad de dispensa a principios de año para acelerar los trabajos.

Por último, señalaron que tras la resolución adoptada por el tribunal superior, la única disidente formal registrada en la decisión fue la jueza Ketanji Brown Jackson.

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