Charlotte, NC.- El Concejo Municipal de Charlotte aprobó, con ocho votos a favor y dos en contra, un nuevo contrato de arrendamiento con las principales aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT). El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años y medio y garantizará una inversión de $2.100 millones para modernizar las instalaciones aeroportuarias.

La decisión llegó durante la sesión del lunes 9 de noviembre de 2026, después de una audiencia pública en la que más de 50 personas expusieron opiniones divididas sobre las consecuencias económicas y laborales del convenio.

El contrato comenzará en enero de 2027 y se extenderá hasta junio de 2037. Además, contempla una opción de renovación por otros cinco años. Entre sus principales compromisos figura el financiamiento del programa de infraestructura CLT Beyond, que permitirá ampliar la sala C y modernizar las instalaciones destinadas a las llegadas internacionales.

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El acuerdo incluye a American Airlines, responsable de cerca del 90 % de las operaciones aéreas del aeropuerto, además de Delta, Frontier, Southwest y United.

Los concejales JD Mazuera Arias y Reneé Perkins Johnson rechazaron la propuesta y representaron los únicos votos en contra de su aprobación.

Reclamos de trabajadores marcaron la audiencia

Aunque las autoridades y representantes empresariales defendieron la importancia de garantizar los recursos para las mejoras aeroportuarias, el debate también puso sobre la mesa las condiciones laborales de cientos de empleados subcontratados.

Trabajadores de compañías como Prospect y ABM, junto con representantes del sindicato SEIU Local 32BJ, solicitaron aplazar la votación para incorporar garantías relacionadas con salarios, seguridad y condiciones de trabajo.

Durante la audiencia, varios empleados denunciaron que reciben pagos de apenas $12,50 por hora, carecen de espacios adecuados para descansar y enfrentan situaciones que comprometen su seguridad durante las jornadas laborales.

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Frente a estos reclamos, funcionarios municipales explicaron que las leyes de Carolina del Norte impiden utilizar el contrato aeroportuario para establecer salarios o beneficios de trabajadores contratados por empresas externas. American Airlines también aclaró que cada compañía contratista determina las remuneraciones de su personal.

Un acuerdo con impacto económico regional

Los defensores del convenio destacaron que el aeropuerto representa uno de los principales motores económicos de Charlotte y su entorno, con una actividad que genera aproximadamente $40.000 millones anuales para la región.

La discusión también recibió presión política. Antes de la votación, el senador federal Thom Tillis advirtió que impulsaría la creación de una autoridad aeroportuaria independiente para transferir el control del aeropuerto fuera de la administración municipal si el concejo bloqueaba o retrasaba el acuerdo.

Con esta aprobación, Charlotte asegura el financiamiento de importantes obras de infraestructura, aunque los reclamos de los trabajadores mantienen abierto el debate sobre las condiciones laborales dentro del aeropuerto.

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