CMPD arresta a sospechosos por homicidio y un accidente mortal

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación en curso, los detectives del CMPD identificaron a Michael Currie II, de 20 años de edad, y a un menor de 17 años como sospechosos en relación con este caso y obtuvieron órdenes de arresto en su contra.

El lunes 9 de noviembre, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) localizó y arrestó a ambos sospechosos sin incidentes. Posteriormente, los sospechosos fueron trasladados al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para ser interrogados por detectives de homicidios.

Al concluir estos interrogatorios, ambos sospechosos fueron puestos bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Los dos sospechosos están acusados ​​de lo siguiente:

Asesinato

Conspiración para cometer un delito grave

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de esta detención.

El hecho

El domingo 8 de noviembre, aproximadamente a las 8:34 p. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con lesiones en la cuadra 5000 Ragsdale Drive. Al llegar, encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. La víctima fue trasladada por los servicios de emergencia y posteriormente fue declarada fallecida en un hospital local.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) acudieron para prestar asistencia.

Investigación de un accidente mortal en la División de Hickory Grove

En otro caso, detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están investigando un accidente automovilístico fatal que involucró a varios vehículos en Hickory Grove Division.

El sábado 7 de noviembre, aproximadamente a las 11:48 p.m., agentes de policía, bomberos de Charlotte y personal médico de emergencias médicas acudieron a la intersección de EWT Harris Boulevard y Albemarle Road debido a un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos y que dejó varios heridos.

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Al llegar, los agentes encontraron en la calzada un Volvo con graves daños en la parte delantera, un Mitsubishi con graves daños en el lateral izquierdo del vehículo y un Chevrolet con daños en la parte delantera.

En total, cinco personas fueron trasladadas al hospital con lesiones que variaban desde leves hasta potencialmente mortales. La conductora del Mitsubishi, Crystal Barrington, de 56 años, falleció posteriormente en el hospital a causa de las heridas sufridas en el accidente.

Antes del accidente, agentes del CMPD respondieron a una llamada de emergencia por un vehículo sospechoso, un Volvo, cuyo conductor era Treshawn Gerald Wilson, de 18 años. Wilson huyó a gran velocidad. Poco después, Wilson se estrelló en la intersección de EWT Harris Boulevard y Albemarle Road. En ningún momento los agentes del CMPD persiguieron activamente a Wilson.

Wilson fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para ser interrogado por los detectives. Al concluir el interrogatorio, Wilson quedó bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Wilson está acusado de lo siguiente:

Homicidio en segundo grado

Lesiones graves causadas por un vehículo (delito grave)

Delito grave: huir para eludir

Conducir bajo los efectos del alcohol siendo menor de 21 años

Conducción temeraria

Los familiares más cercanos de la víctima están al tanto.

Esta es una investigación activa en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Cualquier testigo del accidente o persona con información al respecto debe comunicarse con el detective W. Mercedes al 704-432-2169, extensión 5. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener información adicional sobre este caso, consulte el informe: 20261107-2348-00.

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