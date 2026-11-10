Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) advirtió sobre un aumento de llamadas fraudulentas en las que delincuentes se hacen pasar por oficiales de la institución para intimidar a los ciudadanos, exigir pagos y obtener información personal.

🚨Be Aware🚨 With the recent uptick in scam calls claiming to be from CMPD, we want to remind you that CMPD will NEVER call you to demand payment or request personal information over the phone. In some cases, scammers are utilizing real officer's names, with some even spoofing… pic.twitter.com/bnUzgnqKIe — CMPD News (@CMPD) November 9, 2026

A través de una alerta, el organismo pidió a la comunidad mantenerse atenta y recordó que sus funcionarios nunca llaman a las personas para exigir dinero, solicitar datos personales o amenazar con detenciones por supuestos problemas legales.

Las autoridades también señalaron que los estafadores utilizan métodos cada vez más sofisticados para darle credibilidad a sus engaños. En algunos casos, recurren a los nombres reales de oficiales del departamento e incluso manipulan los números telefónicos de las distintas divisiones policiales para que la llamada parezca legítima.

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Según la advertencia, los delincuentes suelen informar a sus víctimas que tienen una orden de arresto pendiente o que enfrentan una situación judicial. Después, presionan para conseguir un pago inmediato o información confidencial y utilizan amenazas de detención para provocar miedo y evitar que las personas verifiquen los datos.

El CMPD explicó que estas llamadas buscan generar una reacción impulsiva. Por esa razón, recomendó no proporcionar información personal, datos bancarios ni realizar transferencias ante solicitudes de este tipo, incluso cuando el interlocutor conozca nombres de funcionarios o utilice un número que aparentemente pertenece a la institución.

Las órdenes de arresto no se notifican por teléfono

El departamento hizo especial énfasis en que ninguna autoridad policial emitirá una orden de arresto mediante una llamada telefónica. Tampoco solicitará dinero a cambio de eliminar, reducir o modificar cargos judiciales.

Asimismo, recordó que sus funcionarios nunca pedirán pagos mediante bitcoin, Cash App, tarjetas de regalo, transferencias bancarias u otros mecanismos similares para resolver supuestas situaciones legales.

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Ante una comunicación sospechosa, la recomendación consiste en finalizar la llamada y evitar cualquier interacción posterior con el supuesto funcionario. Si existen dudas sobre la autenticidad del contacto, los ciudadanos pueden comunicarse directamente con el CMPD a través de su línea de atención no urgente, marcando el 311.

La institución insistió en la importancia de compartir esta información con familiares, adultos mayores y personas que puedan convertirse en blanco de estas modalidades de fraude.

El organismo busca prevenir nuevas víctimas y recuerda que ninguna amenaza telefónica debe impulsar a los ciudadanos a entregar dinero o información confidencial sin verificar primero la autenticidad de la comunicación.

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