Todd Blanche defiende al Ejecutivo y rechaza amenazas demócratas

Washington.- El fiscal general de Estados Unidos Todd Blanche rechazó las crecientes amenazas demócratas de promover investigaciones continuas, juicios políticos y represalias contra la administración de Donald Trump.

Así lo dio a conocer un comunicado de la Casa Blanca, en donde, afirmó con contundencia que el Departamento de Justicia cumplirá estrictamente con su deber constitucional de representar al Poder Ejecutivo frente a dichos intentos de obstrucción.

Blanche advirtió que es sumamente preocupante que se hayan lanzado intimidaciones directas contra donantes y estudiantes universitarios que contemplen laborar para instituciones conservadoras o colaborar con el gobierno del presidente Trump.

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Cuestionó la retórica demócrata

Asimismo, cuestionó la retórica de la oposición, señalando que los amagos de ir tras cada miembro del gabinete, impulsar destituciones y hostigar a empresas privadas que han invertido en el país exceden con creces el concepto legítimo de supervisión u “oversight”.

En cuanto a las críticas sobre la actuación judicial, defendió la obligación histórica del Departamento de Justicia de representar a los funcionarios ejecutivos convocados por el Congreso, enfatizando que la Constitución protege de manera absoluta a los miembros de la administración.

Por otro lado, Blanche descartó la eficacia de estas acciones de la oposición al calificarlas como un intento reciclado, asegurando que se trata de un escenario de «déjà vu» que ya fracasó anteriormente y que tampoco prosperará en esta oportunidad.

Por último, al referirse al nombramiento de Stephen Miller, respaldó su designación como jefe de gabinete y sostuvo que las quejas inmediatas de los críticos hacia su figura únicamente reflejan temor ante su alta capacidad profesional.

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