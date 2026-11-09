La NASA abre convocatoria para reclutar a los astronautas de la Base Lunar

Cabo Cañaveral.- Tras el desarrollo del masivo evento “MAX POWER” en las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy, la NASA destacó el éxito de la convocatoria y compartió un recuento de los anuncios más importantes realizados durante las jornadas de celebración por el 250.º aniversario de Estados Unidos.

A través de sus canales oficiales, la agencia espacial enfatizó los avances logrados en el desarrollo de la Base Lunar, respaldados por acuerdos con 12 empresas para impulsar tecnologías de transporte, ciencia e infraestructura, así como el avance en el diseño del explorador lunar nuclear PROMISE.

Asimismo, la institución subrayó la develación de la nueva aeronave experimental X-70 Fractal, diseñada para revolucionar la aviación tripulada gracias a sus capacidades avanzadas de maniobrabilidad y tecnología de control de vuelo.

We had a great time at MAX POWER — and made a lot of news! We're recruiting a new class of astronauts, making major advancements on the Moon Base, and challenging students to a $1 million design competition. Catch up with everything we announced at the festival:… pic.twitter.com/4lmhzUDKWn — NASA (@NASA) November 9, 2026

Cursos dirigidos a estudiantes

Por otro lado, señalaron que en el ámbito educativo y de participación juvenil, la NASA recordó el lanzamiento del concurso de diseño dotado con un millón de dólares, dirigido a estudiantes con el propósito de fomentar soluciones innovadoras aplicables a la futura base en el satélite natural.

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De la misma manera, la agencia repasó la presentación oficial de los tripulantes asignados para las pruebas de vuelo del programa Artemis, consolidando un panorama de alta expectativa para la exploración aeronáutica y espacial de la nación.

Por último, la institución recordó que mantiene abierta la convocatoria para reclutar a una nueva clase de astronautas proceso disponible hasta el próximo 3 de diciembre, quienes tendrán la misión de tripular los vuelos del programa Artemis, las misiones en la órbita baja terrestre y la edificación del primer puesto avanzado en la superficie lunar.

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