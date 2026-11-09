La MLS anuncia el calendario de eventos para 2026-2027

Charlotte, NC.- La Major League Soccer anunció el calendario completo de eventos de conformación de plantillas para la temporada baja, entre los que destacan el SuperDraft de la MLS 2027 el lunes 21 de diciembre y la apertura del mercado de agentes libres el martes 22 de diciembre. Antes del SuperDraft de la MLS 2027, los clubes tendrán la oportunidad de observar a los mejores talentos universitarios en el College Showcase 2026, que se celebrará en Los Ángeles del 15 al 18 de diciembre.

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A continuación se detalla el calendario completo de eventos y fechas para la conformación de la plantilla durante la pretemporada.

Miércoles 25 de noviembre: Fecha límite para que el Club ejerza sus opciones y emita/presente ofertas legítimas* (1:00 p.m. ET)

Los clubes de la MLS que no participen en los Playoffs de la Audi MLS Cup deben notificar por escrito a la Oficina de la Liga MLS sobre todas las ofertas válidas e identificar a los jugadores que rechazaron. Los clubes que participen en los Playoffs de la Audi MLS Cup deben presentar todas las ofertas válidas a más tardar el día después de su último partido de la postemporada.

Posteriormente publicarán las decisiones.

Excluye a los clubes de los Playoffs de la Audi MLS Cup*

Martes 15 de diciembre – Viernes 18 de diciembre: Exhibición universitaria de la MLS

La séptima edición del MLS College Showcase se celebrará del 15 al 18 de diciembre en Los Ángeles. Este evento a puerta cerrada brindará a los cuerpos técnicos de los clubes de la MLS la oportunidad de observar a los mejores talentos universitarios del país. Lee también: Charlotte FC visita a Portland: Detalles del partido

Lunes 21 de diciembre: Superdraft de la MLS 2027 (3:00 p.m. ET)

El SuperDraft de la MLS de 2027 constará de tres rondas de selección de jugadores. El orden del SuperDraft de la MLS se establece tomando el orden inverso de la clasificación de los clubes al final de cada temporada de la MLS, teniendo en cuenta el rendimiento en la postemporada.

Martes 22 de diciembre: Comienza la agencia libre (1:00 p.m. ET)

Los clubes pueden negociar con jugadores, que no sean de su propiedad, que sean elegibles para la agencia libre.

Los jugadores que pueden optar a la agencia libre son aquellos que no tienen contrato o cuya opción de renovación ha sido rechazada, que tienen al menos 24 años y que han completado un mínimo de cuatro años de servicio.

El departamento de comunicaciones de la MLS publicará la lista completa de agentes libres el lunes 21 de diciembre.

Miércoles 23 de diciembre: Proceso de reingreso, Etapa 1 (5:00 p.m. ET)

El proceso de reingreso (etapa 1 y etapa 2) se lleva a cabo en orden inverso al de la clasificación final de la temporada 2026, teniendo en cuenta el desempeño en la postemporada.

Entre los jugadores elegibles se incluyen aquellos que tengan al menos 22 años, un mínimo de un año de servicio y que no sean elegibles para la agencia libre. Un jugador sin contrato que haya recibido una oferta formal de su club actual no será elegible para el Draft de Reingreso. El campeón de la MLS Cup presentada por Audi tendrá la selección número 30.

La lista de jugadores elegibles para ser seleccionados en el Proceso de Reingreso – Etapa 1 será publicada por el Departamento de Comunicaciones de la MLS el lunes 21 de diciembre.

Miércoles 23 de diciembre: Cierre del plazo para solicitar exenciones de pago de fin de año (5:00 p.m. ET)

El proceso de exenciones de fin de año se lleva a cabo en orden inverso a la clasificación final de la temporada 2026, teniendo en cuenta el desempeño en la postemporada.

También podrán optar a la selección los jugadores que no cumplan los requisitos mínimos para el proceso de reingreso o la agencia libre.

La lista de jugadores que pueden acogerse a las exenciones de fin de año será publicada por el departamento de comunicaciones de la MLS el lunes 21 de diciembre.

Miércoles 30 de diciembre: Proceso de reingreso, Etapa 2 (5:00 p.m. ET)

La segunda fase del proceso de reingreso se lleva a cabo en el mismo orden que la primera fase y está compuesta por jugadores de la MLS que no fueron seleccionados en la primera fase. Lee también: Liel Abada marca un triplete histórico y mete al Charlotte FC en los playoffs de la MLS

Además no todos los jugadores no seleccionados en la Fase 1 estarán disponibles para la selección, ya que algunos jugadores pueden volver a firmar con su club anterior entre fases o pueden optar por no participar en el proceso.