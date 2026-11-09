KUYAYKY: Charlotte recibirá un espectáculo inmersivo

Charlotte, NC.- El concierto reunirá a destacados artistas peruanos el 21 de noviembre en el Parr Theater del Central Piedmont Community College. La jornada también incluirá una exposición fotográfica sobre el Qhapaq Ñan, el histórico Camino Inca.

Charlotte se prepara para recibir una propuesta cultural que busca acercar al público a las tradiciones, los sonidos y la identidad de los pueblos andinos. Se trata de «KUYAYKY – Ecos de los Andes», un concierto inmersivo que reunirá a un destacado elenco de artistas peruanos el sábado 21 de noviembre de 2026 en Carolina del Norte.

La iniciativa, organizada por Salas Art Agency, tendrá lugar en el Parr Theater del Central Piedmont Community College y propone una experiencia artística que combina música, cultura y expresiones tradicionales de los Andes.

La programación comenzará a las 7:00 p. m. con una exposición fotográfica especial en el vestíbulo del teatro, titulada «Qhapaq Ñan – El Gran Camino Inca». La muestra cuenta con el apoyo del Consulado General del Perú en Atlanta y ofrecerá al público un recorrido visual por uno de los legados históricos y culturales más representativos de la civilización inca.

Posteriormente, a las 7:30 p. m., comenzará el espectáculo musical KUYAYKY, que busca destacar la riqueza sonora de los Andes y compartir con diferentes comunidades el patrimonio cultural peruano.

Una propuesta para conectar culturas

El evento representa una oportunidad para promover las expresiones artísticas latinoamericanas en Charlotte y fortalecer los espacios de encuentro entre las comunidades migrantes y el público interesado en conocer otras tradiciones culturales.

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A través de esta presentación, Salas Art Agency apuesta por acercar la música andina a nuevas audiencias y generar una experiencia que trascienda el escenario, mediante la integración de distintas manifestaciones del patrimonio peruano.

Los organizadores también invitan a los medios de comunicación y a las plataformas comunitarias a difundir esta actividad para ampliar su alcance y convocar a más asistentes.

Datos del evento

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Lugar: Parr Theater, Central Piedmont Community College.

Dirección: Charlotte, Carolina del Norte.

Exposición fotográfica: 7:00 p. m.

Inicio del concierto: 7:30 p. m.

La propuesta invita a celebrar la identidad andina a través del arte, la memoria y la música, en un encuentro que busca mantener vivas las raíces culturales del Perú más allá de sus fronteras.

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