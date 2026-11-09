Investigan homicidio en la University City Division

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 5000 Ragsdale Drive en la University City Division.

El domingo 8 de noviembre, aproximadamente a las 8:34 p. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con lesiones en la cuadra 5000 Ragsdale Drive. Al llegar, encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. La víctima fue trasladada por los servicios de emergencia y posteriormente fue declarada fallecida en un hospital local.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) acudieron para prestar asistencia.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Robayo es el responsable principal del caso.

El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261106-1616-00.

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