Investigan homicidio en la University City Division

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 5000 Ragsdale Drive en la University City Division.
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— CMPD News (@CMPD) November 9, 2026
El domingo 8 de noviembre, aproximadamente a las 8:34 p. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con lesiones en la cuadra 5000 Ragsdale Drive. Al llegar, encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. La víctima fue trasladada por los servicios de emergencia y posteriormente fue declarada fallecida en un hospital local.
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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) acudieron para prestar asistencia.
La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Robayo es el responsable principal del caso.
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El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261106-1616-00.