Gobierno de Trump refuerza la protección del espacio aéreo contra drones

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con el Departamento de Transporte (DOT), el Departamento de Guerra (DOW), el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Justicia (DOJ), anunciaron un esfuerzo interinstitucional ampliado para coordinar operaciones de defensa contra sistemas aéreos no tripulados (CUAS), con el fin de detectar, rastrear y neutralizar amenazas de drones no autorizados o peligrosos.

A través de un comunicado se conoció que de este enfoque integral, las agencias fortalecen su colaboración para adaptarse a las nuevas amenazas y garantizar que estas tecnologías no afecten la seguridad de las operaciones aéreas ni los equipos de navegación.

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Indicaron que el memorando de entendimiento, impulsado por el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Restaurar la Soberanía del Espacio Aéreo Estadounidense, establece un proceso para evaluar y desplegar sistemas antidrones.

De la misma manera, señalaron que esta iniciativa se suma a la colaboración previa entre la Administración Federal de Aviación (FAA) y socios federales, destacando medidas como la restricción temporal de vuelos en la frontera sur y la evaluación de sistemas de defensa láser de alta energía del Departamento de Guerra.

Buscan contrarrestar las amenazas de drones de los cárteles

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que la medida ayudará a contrarrestar las amenazas de drones de los cárteles y a proteger al personal en la frontera sur.

Mientras que, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, enfatizó que la acción conjunta protege de forma proactiva al público viajero frente a las amenazas del siglo XXI.

Asimismo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacó que el gobierno está eliminando barreras burocráticas para desplegar capacidades de vanguardia, como lásers de alta energía, protegiendo las instalaciones militares críticas y la frontera.

En tanto, el secretario de Energía, Chris Wright, recalcó la importancia de salvaguardar la infraestructura energética nacional frente a riesgos emergentes.

Por último, el fiscal general Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, recordaron operaciones exitosas recientes contra amenazas con drones incluyendo el arresto de sospechosos de planear ataques con explosivos y el decomiso de más de 700 drones durante la Copa Mundial de la FIFA, subrayando que este acuerdo refuerza la coordinación técnica y operativa entre agencias federales.

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