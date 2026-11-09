Gobierno de Trump anuncia 10 mil millones para la salud rural

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), anunció la asignación de 10 mil millones de dólares en fondos para los 50 estados correspondientes al segundo año del Programa de Transformación de la Salud Rural (RHTP), impulsando la histórica inversión de 50 mil millones promovida por el presidente Donald Trump.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., señaló que estos recursos permitirán ampliar el acceso a la atención médica, fortalecer la fuerza laboral rural, mejorar la prevención y dotar a las comunidades de soluciones adaptadas a sus necesidades específicas para cerrar la brecha de salud.

Asimismo, el administrador de los CMS, Dr. Mehmet Oz, destacó que la iniciativa busca combatir la diferencia de tres años en la esperanza de vida que actualmente padecen los residentes de zonas rurales en comparación con sus pares de áreas urbanas en todo el país.

Trump Administration Announces $10 Billion in Second Year of Rural Health Transformation Awards to All 50 States https://t.co/TePSwRbLXm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026

Fondos para planes especiales

Por otro lado, el comunicado, señalan que durante este segundo año, los fondos se destinarán a profundizar la ejecución de los planes estatales para mejorar la gestión de enfermedades crónicas, consolidar el acceso sostenible a los servicios e incorporar tecnología moderna para los pacientes y proveedores rurales.

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Asimismo, detallaron que las asignaciones presupuestarias fueron determinadas mediante una evaluación de los informes de progreso presentados por los estados, los cuales reflejan la correcta implementación de políticas orientadas a la salud rural, incluyendo iniciativas de nutrición y bienestar físico.

Por último, resaltaron que con esta nueva entrega de 10 mil millones de dólares, la administración ha distribuido un total acumulado de 20 mil millones en dos años, restando otros 30 mil millones que serán otorgados durante los próximos tres años para asegurar la transformación a largo plazo de los sistemas de salud.

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