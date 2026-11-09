Detienen en México a Rafael “N”, alias “R2”, líder del CJNG

México.- En una operación conjunta encabezada por la Secretaría de Marina de México (SEMAR), detuvieron a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando principal de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco y Michoacán.

Así lo dio a conocer, el secretario de Seguridad de México, Omar H Garcia Harfuch en sus redes sociales, en donde indicó que el operativo contó también con el apoyo de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con el apoyo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (Defensa).

En Zapopan, Jalisco, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y de @SSPCMexico, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de @Defensamx1, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Explicó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información clave compartida por la DEA, la cual ayudó a las autoridades mexicanas a ubicar al presunto criminal, quien también es requerido en Estados Unidos por cargos federales de narcotráfico y tráfico de armas.

En Zapopan, Jalisco, personal de la Armada de México, a través de la Unidad de Operaciones Especiales de #Marina, en coordinación con @SSPCMexico, detuvo a Rafael “N”, alias “R2”, identificado como líder de “Los Rs”, célula del CJNG, y presuntamente vinculado con el homicidio de… pic.twitter.com/UATDaaauhk — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 8, 2026

Vinculado en delitos de extorsión a empresarios

Por otro lado, señaló que esta célula criminal está vinculada principalmente con delitos de extorsión a empresarios y productores de aguacate, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra autoridades, estando presuntamente relacionada también con el homicidio de Carlos Manzo.

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Asimismo, se conoció que el operativo se registró en la localidad de Zapopan, en donde se registró un enfrentamiento armado en el que el personal naval repelió una agresión.

Como resultado de los hechos, “R2” y un elemento naval resultaron heridos y reciben atención médica, encontrándose la situación bajo control. En el operativo fueron detenidas otras 19 personas vinculadas a la organización.

Por último, es de mencionar que, la DEA elogió las acciones decisivas de la SSPC, la SEMAR, la SEDENA y el CNI para llevar ante la justicia a este peligroso líder de cártel, destacando que así como las organizaciones criminales operan más allá de las fronteras, también lo hacen las alianzas estratégicas decididas a desmantelarlas.

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