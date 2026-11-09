CMPD arresta a un hombre tras un tiroteo que dejó dos heridos

Charlotte, NC.- La Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) detuvo a un hombre de 22 años señalado como responsable de un tiroteo que dejó dos personas heridas en un complejo de apartamentos de Education Way, en el sector de University City, en Charlotte.

Quick action by University City Division officers led to the arrest of a suspect following a shooting that injured two people at an apartment complex on Education Way in the University City Division. On Friday, Nov. 6, at approximately 4:16 p.m., while investigating a reported… pic.twitter.com/dVDlOO7mJR — CMPD News (@CMPD) November 9, 2026

Las autoridades identificaron al sospechoso como Symqwell Brown, quien enfrenta seis cargos relacionados con el ataque, la posesión ilegal de armas de fuego y otros delitos. La investigación continúa y los detectives anticipan nuevas acusaciones.

El incidente ocurrió el viernes 6 de noviembre, aproximadamente a las 4:16 p. m., cuando varios oficiales de la University City Division atendían un reporte de allanamiento e intrusión en el complejo residencial. Durante las primeras diligencias, los agentes escucharon detonaciones dentro de las instalaciones y acudieron inmediatamente al lugar.

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Al llegar, encontraron a dos personas con heridas de bala. Los oficiales les brindaron asistencia mientras esperaban la llegada de los servicios médicos de emergencia. Posteriormente, los paramédicos trasladaron a ambas víctimas a un hospital de la zona para recibir atención especializada.

De acuerdo con el reporte policial, los médicos esperan que las dos personas sobrevivan a las lesiones.

Un operativo con apoyo canino

Tras el tiroteo, los oficiales desplegaron un equipo canino K9 para rastrear el área. La búsqueda condujo a los agentes hasta una zona boscosa cercana, donde localizaron y arrestaron a Brown.

Las pesquisas también relacionaron al detenido con el reporte inicial de allanamiento e intrusión que motivó la presencia policial en el complejo de apartamentos.

El sospechoso enfrenta dos cargos por agresión con arma mortal que ocasionó lesiones graves, posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente condenado, tráfico de una sustancia controlada de la Lista I, daños a la propiedad y allanamiento e intrusión en segundo grado.

El CMPD informó que los investigadores podrían presentar órdenes de arresto y cargos adicionales conforme avancen las diligencias.

La institución destacó la coordinación entre los oficiales de University City, los equipos K9, los detectives y el personal especializado en el procesamiento de escenas del crimen, cuyo trabajo permitió localizar al sospechoso poco después del tiroteo.

Las autoridades identificaron el caso con el número de denuncia 20261106161600, referencia disponible para quienes necesiten consultar información relacionada con el incidente.

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