No se necesita pareja ni experiencia en baile.

El evento tendrá lugar en el entresuelo de la planta superior.

Días y horarios. Se realizan en días martes seleccionados de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Como no ocurren absolutamente todos los martes del mes, conviene revisar las fechas exactas antes de ir.

Ubicación dentro del local. La clase se lleva a cabo en la planta alta, en el área conocida como el Upstairs Mezzanine.

Costo y acceso. La entrada a la clase es gratuita y no requiere inscripción previa.

Nivel y acompañantes. Están pensadas tanto para principiantes como para quienes ya tienen práctica. No necesitas ir con pareja ni tener experiencia previa, ya que los participantes suelen rotar o practicar en grupo.