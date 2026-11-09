Condcord, NC.- La cervecería Cabarrus Brewing Company, ubicada en 329 McGill Avenue NW, Concord, Carolina del Norte, ofrece clases gratuitas de baile country swing.
Las próximas dos fechas son el 10 y el 17 de noviembre de 2026 a las 7:00 p.m. Anunciado en Facebook.
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No se necesita pareja ni experiencia en baile.
El evento tendrá lugar en el entresuelo de la planta superior.
- Días y horarios. Se realizan en días martes seleccionados de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Como no ocurren absolutamente todos los martes del mes, conviene revisar las fechas exactas antes de ir.
- Ubicación dentro del local. La clase se lleva a cabo en la planta alta, en el área conocida como el Upstairs Mezzanine.
- Costo y acceso. La entrada a la clase es gratuita y no requiere inscripción previa.
- Nivel y acompañantes. Están pensadas tanto para principiantes como para quienes ya tienen práctica. No necesitas ir con pareja ni tener experiencia previa, ya que los participantes suelen rotar o practicar en grupo.
- Diferencia con otros bailes del lugar. Además del country swing gratuito, la cervecería también alberga clases de Carolina Shag algunos martes a las 7:00 p.m., pero esas sí tienen un costo de $15 USD por persona.
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Información del lugar y contacto
- Dirección. 329 McGill Ave NW, Concord, NC 28027.
- Teléfono. (704) 490-4487.