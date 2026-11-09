Charlotte reactiva el proyecto de ampliación de la I-77 Sur

Raleigh, NC.- Charlotte retomó los trabajos de diseño e ingeniería para ampliar la Interestatal 77 Sur (I-77), luego de que las autoridades locales modificaran su postura inicial y aprobaran nuevamente el controvertido proyecto vial, cuyo costo alcanza aproximadamente los 4.300 millones de dólares.

La propuesta contempla incorporar carriles exprés de peaje en un tramo de 11 millas (casi 18 kilómetros), desde Brookshire Freeway (I-277/NC 16) hasta la frontera con Carolina del Sur.

Presión económica y acuerdo político

En mayo de 2026, el Concejo Municipal de Charlotte y la Organización Regional de Planificación del Transporte (CRTPO) rechazaron la iniciativa. Sin embargo, una disposición de la Asamblea General de Carolina del Norte cambió el escenario: los gobiernos locales debían devolver cerca de 69 millones de dólares en gastos de planificación si mantenían su negativa después de octubre.

Ante esta situación, ambas instancias reconsideraron el proyecto. A finales de septiembre, el Concejo Municipal aprobó su reactivación por siete votos contra cuatro, mientras que la CRTPO también respaldó la continuidad de los trabajos.

El nuevo esquema contempla una asociación público-privada (P3). El estado aportará 600 millones de dólares, mientras que un desarrollador privado cubrirá la mayor parte de la inversión mediante los ingresos que generen los peajes.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) estableció un compromiso vinculante que exige al futuro desarrollador destinar al menos 300 millones de dólares a mejoras en los vecindarios afectados.

Preocupación por los vecindarios

Según medios locales, los diseños preliminares registran un avance de entre 10% y 15%. La propuesta actual favorece una estructura elevada para reducir las demoliciones de viviendas frente a los planos originales.

No obstante, los residentes todavía expresan preocupación por el posible desplazamiento de unas 29 viviendas y un parque en el histórico barrio de Wilmore.

En noviembre, el NCDOT reabrió su Centro de Participación Comunitaria en West Morehead Street. Allí los vecinos pueden consultar los mapas actualizados y presentar propuestas para distribuir los 300 millones de dólares entre cruces peatonales, ciclovías, espacios verdes y programas contra el desplazamiento.

El cronograma establece la publicación del primer borrador de solicitud de propuestas en diciembre de 2026. La selección del desarrollador y el diseño final deberían concluir a finales de 2027, mientras que las autoridades proyectan comenzar las obras a principios de la década de 2030.

Recursos e información

Sitio web del proyecto: ncdot.gov/projects/i-77-south-express-lanes

Recursos para propietarios: ncdot.gov/projects/Pages/property-owner-resources.aspx

Video: 🚨 CHARLOTTE REABRE EL DEBATE POR LOS CARRILES DE PEAJE EN LA I-77 SUR