Charlotte, NC.- El servicio de gestión de residuos sólidos de la ciudad de Charlotte recogerá la basura doméstica, los materiales reciclables y los residuos de jardinería el miércoles 11 de noviembre. Los residuos voluminosos se recogerán según lo previsto.

Solid Waste Services is operating on its regular schedule the week of Veterans Day. Be sure that carts are at the curb no later than 6 a.m. on collection day. It is a green recycling collection week. pic.twitter.com/EO2ggIPSVY — City of Charlotte (@CLTgov) November 6, 2026

La ciudad permanecerá cerrada el 11 de noviembre en conmemoración del Día de los Veteranos, pero no habrá retrasos en el servicio de recolección. Asegúrese de colocar los contenedores en la acera antes de las 6 a. m. del día de la recolección. Esta es la semana del reciclaje ecológico.

Los detalles sobre el calendario de recogida de donaciones navideñas de 2026 se pueden encontrar en línea.

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El Servicio de Residuos Sólidos ofrece alertas por mensaje de texto con actualizaciones sobre la recolección, interrupciones del servicio, consejos sobre reciclaje y preparación de residuos, encuestas rápidas y otra información importante sobre los servicios municipales.

Los residentes que deseen recibir actualizaciones pueden enviar un mensaje de texto con el día de recolección al 73224. Las alertas están disponibles en inglés y español. Por ejemplo, si su día de recolección es jueves, deben enviar «Jueves» para recibir actualizaciones en inglés o «Jueves» para recibirlas en español al 73224.

Puedes consultar tu día de recolección visitando la herramienta de información de la ciudad, My Charlotte Lookup . Ingresa tu dirección para recordar qué día de la semana recibes el servicio y si te corresponde la semana de reciclaje naranja o verde.

Para obtener más información, visite las páginas web de Servicios de Residuos Sólidos.