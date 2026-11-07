Santiago Peña será presentado ante la UDEA tras su detención en Paraguay

Asunción.- La Fiscalía de Paraguay, anunció que en las próximas horas será presentado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, el expresidente, Santiago Peña, tras su detención la noche del viernes 6 de noviembre.

“Santiago Peña prestará declaración a las 11:30 en la sede de la UDEA del Ministerio Público. Los fiscales no acudirán al Regimiento Escolta Presidencial y la diligencia no será telemática”, indicó la Fiscalía.

Santiago Peña prestará declaración a las 11:30 en la sede de la UDEA del Ministerio Público. Los fiscales no acudirán al Regimiento Escolta Presidencial y la diligencia no será telemática. — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 7, 2026

Es de mencionar, que medios de comunicación indicaron que la Policía Nacional de Paraguay procedió a la detención domiciliaria la noche del viernes 6 de noviembre del expresidente Santiago Peña, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de arresto por la presunta comisión de «lesión de confianza», medida adoptada momentos después de que el Senado lo destituyera del cargo y le retirara sus fueros en medio de la grave crisis institucional desatada por el colapso financiero de Ueno bank.

Asimismo, la resolución fiscal incluyó la detención de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, disponiendo su reclusión en la dependencia designada por la Comandancia de la Policía Nacional, bajo la exigencia de cumplir estrictamente con los plazos legales y garantizar el respeto a sus derechos procesales.

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Pedro Alliana asume como nuevo presidente

Es de recordar, que la detención del exmandatario se desencadenó tras la profunda crisis financiera originada por el cierre de Ueno bank y los cuestionados conflictos de intereses detectados en su administración, lo que motivó a la Cámara de Diputados a aprobar sin objeciones el libelo acusatorio por mal desempeño que derivó en el enjuiciamiento político.

Por último, se conoció que los mandatos constitucionales establecidos para la sucesión presidencial, Pedro Alliana asumió oficialmente la titularidad del Poder Ejecutivo, jurando como nuevo presidente de la República del Paraguay.

Pedro Alliana asumió como nuevo presidente de la República del Paraguay (Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). En cumplimiento estricto de los mandatos constitucionales, Pedro Alliana asumió oficialmente la Presidencia de la República del Paraguay, tras concluir el… pic.twitter.com/yGTzfEOOJf — Cámara de Diputados (@DiputadosPy) November 7, 2026

Alliana asume el mando con el reto fundamental de restaurar la confianza institucional y estabilizar el panorama político y económico de la nación tras la destitución de su predecesor.

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