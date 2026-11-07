Detienen a 14 indocumentados en Michigan por violaciones migratorias y ambientales

Detroit.— Funcionarios de Operaciones de Enforcement y Remoción (ERO) de ICE en Detroit, en coordinación con el Servicio Forestal de Estados Unidos, arrestaron a 14 migrantes indocumentados originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que la detención se logró tras la “Operación Fresh Catch” en las áreas de Cadillac y Manistee, en el norte de Michigan.

Explicaron que la intervención federal se originó después de que los guardabosques detectaran un aumento inusual de infracciones de pesca cometidas por ciudadanos extranjeros que carecían de identificaciones válidas.

Al respecto, Matthew Putra, director de la oficina de campo de ERO en Detroit, señaló que estas acciones conjuntas buscan salvaguardar los espacios públicos y los recursos naturales de Michigan, garantizando además que quienes infrinjan las leyes migratorias enfrenten la rendición de cuentas ante la justicia.

Están bajo custodia esperando su deportación

Por otro lado, señalaron que tras su captura, los 14 infractores fueron trasladados al Centro de Procesamiento de North Lake, donde permanecerán bajo custodia a la espera de que avancen sus respectivos procesos de deportación.

Las autoridades migratorias detallaron el perfil de los detenidos, destacando que todos se encontraban en situación irregular en el país, uno cuenta con condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), tres son reincidentes con órdenes de expulsión previas, un prófugo migratorio y otro incumplió su salida voluntaria.

Por último, ICE reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad delictiva o sospechosa comunicándose de manera confidencial al número telefónico 866-347-2423 o utilizando el formulario de denuncias en línea.

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