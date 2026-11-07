Decomisan más de 3.000 kilos de droga valorados en 80.5 millones

Hattiesburg.- La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en Hattiesburg, operando como parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, lograron el decomiso de más de 3.000 kilos de droga.

En un comunicado, indicaron que el operativo fue liderado tras una investigación contra una organización criminal transnacional con base en Colombia dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Detallaron que las pesquisas, denominadas “Operación Iron Current”, permitieron la interdicción y el decomiso coordinado de dos embarcaciones rápidas (go-fast) que transportaban un cargamento combinado de aproximadamente 3,188 kilogramos de cocaína y 3,200 kilogramos de marihuana.

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El valor de la droga incautada supera los 80 millones de dólares

Por otro lado, las autoridades estiman que el valor en el mercado negro de los narcóticos incautados supera los 80.5 millones de dólares, representando un duro golpe contra las redes que explotan rutas marítimas para introducir sustancias ilícitas.

Al respecto, Matt Wright, agente especial a cargo de HSI New Orleans, destacó el compromiso de la agencia para desmantelar estas estructuras criminales y llevar a los responsables ante la justicia, trabajando de la mano con socios nacionales e internacionales.

De la misma manera, la exitosa operación contó con la colaboración estrecha de agencias del orden público para compartir inteligencia y respaldar de manera efectiva las labores de interdicción marítima contra el narcotráfico.

Por último, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recordó a la ciudadanía que cualquier actividad sospechosa puede reportarse de forma confidencial llamando al 866-347-2423 o completando el formulario de denuncias en línea.

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