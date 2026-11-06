El Papa León XIV inicia su viaje apostólico de 12 días por América Latina

Ciudad Del Vaticano.- El papa León XIV partió el viernes 6 de noviembre a primera hora de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Fiumicino en Roma a su gira por América Latina, tras su operación por cáncer de pulmón.

A través de un comunicado se conoció que el Pontífice fue a bordo de una aeronave de ITA Airways, dando inicio a su sexto viaje internacional que lo llevará a recorrer Uruguay, Argentina y Perú durante 12 días.

Señalaron que el itinerario oficial contempla una duración del recorrido del 6 al 17 de noviembre de 2026, periodo en el cual el pontífice tiene previsto visitar diez ciudades, realizar aproximadamente una docena de vuelos y pronunciar cerca de 40 discursos en español.

Pope Leo XIV departed Rome’s Fiumicino International Airport on Friday morning for his Apostolic Journey to Latin America, marking the sixth papal journey since the beginning of his pontificate. The ITA Airways aircraft carrying the Holy Father and the journalists accompanying… pic.twitter.com/TzSGaarRsk — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

Llegará a Uruguay

Por otro lado, destacaron que la primera etapa de su gira incluye su llegada a Montevideo, Uruguay, donde sostendrá una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, se reunirá con autoridades civiles, diplomáticos y con el presidente de la república, además de celebrar las Vísperas en la Catedral Metropolitana.

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Posteriormente, el Santo Padre continuará su periplo hacia Argentina, visitando las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, para finalmente trasladarse a Perú, donde cumplirá compromisos pastorales en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Por último, destacaron que este importante desplazamiento internacional busca estrechar la cercanía pastoral con los fieles latinoamericanos y abordar los principales mensajes del pontificado en la región a lo largo de las casi cuatro decenas de alocuciones programadas.

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