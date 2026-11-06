EE.UU. ofrece 50 millones por los líderes del Tren de Aragua

Washington.- El Departamento de Justicia conjuntamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de dólares en total por información que conduzca a la captura y/o condena de los tres principales líderes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA).

En un comunicado, explicaron que la medida surge tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional y una acusación formal sustitutiva de nueve cargos presentada en el Distrito Sur de Texas, la cual imputa a los cabecillas por conspirar y proporcionar apoyo material a actividades terroristas y narcotráfico.

Indicaron que los líderes señalados son Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, cuya recompensa aumentó a hasta 20 millones de dólares, Giovanni Vicente Mosquera Serrano alias “El Viejo”, elevado a hasta 15 millones y quien figura en la lista de los más buscados del FBI y Juan Gabriel Rivas Núñez alias “Juancho”, con una nueva oferta de hasta 15 millones.

🚨 Reward Offers UP TO $50M for Information Leading to Arrests and/or Convictions of Foreign Terrorist Organization Tren de Aragua Leaders Following @HSTaskForce Investigation “Since @POTUS Trump returned to office, the Department of Justice has charged more than 350 members and… pic.twitter.com/hcwHJz7GEs — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 5, 2026

Más de 350 miembros del TdA fueron procesados

Por otro lado, las autoridades federales destacaron que, bajo la administración actual, se ha procesado a más de 350 miembros y asociados del Tren de Aragua, reafirmando el compromiso interinstitucional del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado para desmantelar esta red criminal que opera en todo el hemisferio occidental.

Asimismo, destacaron que el Gobierno estadounidense habilitó canales de contacto confidenciales, incluyendo los números de WhatsApp y Telegram 281-787-9939, así como la plataforma en línea tips.fbi.gov, para que ciudadanos o informantes puedan aportar datos sobre el paradero de los fugitivos.

Por último, las agencias de seguridad recordaron que el Tren de Aragua, originado como una banda carcelaria en Venezuela, ha expandido sus operaciones violentas, que incluyen tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y delitos financieros cibernéticos como el ATM jackpotting, convirtiéndose en una de las amenazas prioritarias para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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