EE.UU. impone nuevas sanciones contra el régimen cubano

Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el jueves 5 de noviembre de 2026 un nuevo paquete de sanciones contra diez objetivos vinculados al régimen cubano, incluyendo a miembros de la élite, una red de transporte de crudo, entidades estatales de importación y proveedores con sede en China, además del bloqueo de cinco embarcaciones asociadas.

En un comunicado del Departamento de Estado señaló que la cúpula gobernante en La Habana acapara los recursos energéticos, navales y tecnológicos del país en beneficio propio, sometiendo a la población a constantes apagones, escasez generalizada y un estancamiento económico crónico.

Asimismo, el comunicado oficial advierte que el régimen marxista se sostiene mediante una compleja red de empresas estatales e intermediarios en el extranjero, mientras que sus aliados extranjeros proveen el equipamiento militar que alimenta su aparato represivo y sus intentos de subvertir la seguridad de Estados Unidos.

The Trump Administration will not stand by while the Cuban regime funnels the island’s resources to its military elite, while regime insiders and their family members profit from opaque offshore networks, and while Cuba continues to serve as a staging ground for a global… — Department of State (@StateDept) November 5, 2026

Sancionados funcionarios gubernamentales

Por otro lado, detallaron que entre los sancionados figuran Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, vinculado al transporte marítimo de crudo, y Any Rodríguez Lastres, hija de la presidenta de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera.

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De la misma manera, el Departamento del Tesoro emitió una determinación bajo la Orden Ejecutiva 14404 que autoriza sanciones económicas contra cualquier persona extranjera que opere en sectores clave como la electrónica, la manufactura, la marina y la tecnología de la economía cubana.

En este sentido, la administración de Donald Trump reafirmó que no permanecerá indiferente mientras los recursos de la isla se desvían hacia la élite militar y se utiliza el territorio cubano como plataforma para que actores hostiles conspiren contra los intereses estadounidenses.

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