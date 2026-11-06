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Detienen a migrante venezolano armado cerca de la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS
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Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que el viernes 6 de noviembre, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detuvieron a un migrante venezolano indocumentado en las inmediaciones de la Casa Blanca, tras ser interceptado a bordo de un vehículo robado en posesión de tres armas de fuego y con presuntas intenciones de atentar contra el presidente Donald Trump, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A través de diversos medios de comunicación indicaron que el detenido, identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, fue arrestado en Constitution Avenue luego de mostrar un comportamiento sospechoso y confesar a las autoridades que “voces en su cabeza” le ordenaron viajar a la capital para cometer el ataque.

Explicaron que durante la inspección del automóvil, la policía recuperó un arsenal compuesto por un fusil de asalto tipo AR-15, una metralleta Mac 10 y una pistola Glock 43X, además de decenas de cartuchos de munición y evidencia de que el vehículo contaba con reporte de robo.

Ver más: Fiscalía descarta «fuego amigo» en atentado presidencial

Mullin destacó el trabajo de los agentes de seguridad

Por otro lado, detalló que Guanipa Chirinos ingresó de forma irregular a territorio estadounidense por la frontera de Texas en marzo de 2024, siendo puesto en libertad bajo custodia provisional por la administración anterior tras su procesamiento migratorio.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en sus redes sociales destacó la heroica labor de los oficiales del Servicio Secreto por frustrar la amenaza antes de que se registraran daños personales, elogiando la coordinación operativa junto al director de la agencia, Sean Curran.

En este sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra el sospechoso, quien actualmente se encuentra bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad

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