CBP incauta 75 anillos falsificados del Super Bowl en Houston

Houston.- Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asignados al Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) confiscaron 75 anillos falsificados de campeonato del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, valorados en al menos 750,000 dólares si hubiesen sido auténticos.

En un comunicado, explicaron que el paquete sospechoso, proveniente de Guangzhou, China, llegó el 30 de octubre manifestado falsamente como “horquillas de metal”, lo que motivó a los inspectores a retener la carga ante la evidente deficiencia en la calidad de fabricación.

Explicaron que tras someter las piezas a una verificación con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el organismo titular de la marca confirmó que se trataba de réplicas ilegales, por lo que el caso fue remitido a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para continuar con las indagatorias sobre el importador.

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Decomiso de China y Hong Kong

Por otro lado, las autoridades federales señalaron que el comercio de mercancía falsificada financia actividades ilícitas como el lavado de dinero y el narcotráfico, afectando severamente a los negocios estadounidenses que cumplen con la ley y destruyendo empleos locales.

Asimismo, las cifras oficiales indican que cerca del 90% por delito de propiedad intelectual decomisado por la CBP proviene de China y Hong Kong, alertando además sobre los riesgos a la salud y seguridad que implican estos productos piratas.

Por último, el organismo exhortó a los consumidores a comprar únicamente en sitios autorizados, revisar reseñas de vendedores en línea desconfiando de ofertas excesivamente bajas, y reportar cualquier sospecha a través de los canales oficiales de la agencia.

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