CBP endurece requisitos para importadores extranjeros de registro

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció una Regla Final Interina (IFR) que establece nuevos y más estrictos requisitos para los importadores extranjeros de registro (IOR) que ingresan mercancías al país, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14411 sobre el fortalecimiento del control aduanero.

En un comunicado, indicaron que la medida tiene como objetivo principal elevar la rendición de cuentas de los importadores, mejorar la capacidad de respuesta ante incumplimientos y garantizar que todas las operaciones bajo este régimen se realicen bajo normativas claras y exigibles a partir de su entrada en vigor el 5 de enero de 2027.

Señalaron que la disposición busca equiparar las exigencias para los IOR extranjeros con las aplicadas a los residentes en EE. UU., requiriendo obligatoriamente que ellos, o sus agentes de aduanas, cuenten con la validación del programa CTPAT para incrementar la transparencia y prevenir el ingreso de mercancías ilegales o peligrosas.

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Buscan proteger la economía estadounidense

Por otro lado, indicaron que la normativa otorga a los agentes de aduanas licenciados la responsabilidad directa de verificar que sus clientes cumplan con las calificaciones de un IOR estadounidense antes de presentar cualquier trámite, protegiendo así la recaudación fiscal, la industria nacional y la seguridad nacional.

El organismo federal indicó que el público podrá enviar comentarios sobre la normativa a través del Portal Federal de Reglamentación (www.regulations.gov bajo el expediente USCBP-2026-1387) hasta la fecha límite del 5 de enero de 2027, periodo en el cual se evaluarán modificaciones o la confirmación definitiva de la medida.

Por último, destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia integral de la administración de Donald Trump y la dirección de la CBP para proteger la economía estadounidense, garantizar la seguridad de los consumidores y blindar la resiliencia de las cadenas de suministro internacionales frente al comercio ilícito.

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