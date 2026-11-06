AILA exige al Congreso una reforma migratoria integral y el cese de abusos

Washington.— Tras las recientes elecciones de medio tiempo, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que representa a 18.000 profesionales del sector, hizo un llamado enérgico al nuevo Congreso para emprender acciones legislativas audaces y corregir un sistema migratorio calificado como obsoleto e incapaz de responder a las necesidades del país.

En un comunicado, indicaron que las políticas de la administración de Donald Trump han puesto en riesgo los principios fundamentales de la nación, afectando a familias inmigrantes y obstaculizando la capacidad de las empresas para retener trabajadores esenciales.

Proponen dos vertientes para la migración

Por otro lado, enfatizaron que ante este panorama, la asociación propone un enfoque de dos vertientes que exige detener las acciones abusivas e ilegales del Ejecutivo y avanzar hacia soluciones constructivas basadas en la equidad, la seguridad nacional y la reunificación familiar.

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Detallaron que entre las cinco recomendaciones prioritarias emitidas por AILA figuran restaurar la confianza pública mediante una rigurosa supervisión e investigaciones legislativas, crear vías de regularización para residentes de larga duración como los «Dreamers» y trabajadores esenciales, y modernizar el sistema económico y laboral.

De la misma manera, la organización aboga por establecer un sistema de asilo ágil y dotado de recursos suficientes para garantizar el orden fronterizo, además de aplicar un esquema de cumplimiento proporcional que priorice los recursos en amenazas reales a la seguridad pública en lugar de detenciones masivas indiscriminadas.

Por último, el documento subraya que un sistema migratorio basado en estos principios fortalecerá la economía, la salud y la asequibilidad en el país, reflejando los valores históricos de Estados Unidos como una nación de oportunidades y estado de derecho.

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