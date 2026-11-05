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Secretario del DHS ratifica la continuidad de las deportaciones tras el revés electoral

INMIGRACIÓN
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EE.UU. afirma registrar récord histórico de deportaciones bajo mandato de Trump
Foto: Cortesía X @SecMullinDHS
Maria Gabriela Perez

Washington.— Tras la contundente derrota sufrida por el Partido Republicano en los comicios recientes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó de manera tajante que las operaciones de expulsión de migrantes no se detendrán.

A través de sus redes sociales, el alto funcionario migratorio reiteró que “las deportaciones continuarán”.

De la misma manera, Mullin enfatizó que el personal de ICE opera los 365 días del año, incluyendo fechas festivas y jornadas electorales, con la misión prioritaria de capturar a infractores de la ley para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Ver más: DHS destaca el arresto de inmigrantes indocumentados durante la jornada electoral

Destacó la detención de migrantes durante la jornada de votación

Por otro lado, detalló que, precisamente durante la jornada de votación, la agencia federal concretó la detención de múltiples individuos con graves antecedentes penales, tales como intento de homicidio, agresiones armadas y abuso infantil.

En este sentido, el titular del DHS subrayó que la administración actual no emitirá disculpas por anteponer la protección de la ciudadanía mediante la captura y deportación de extranjeros que representan una amenaza criminal para las comunidades del país.

Vídeo: Proponen eliminar periodo de gracia de 60 días

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