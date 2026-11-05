Charlotte, NC.- Ryan Preece pilotará el Ford número 6 para RFK Racing durante la temporada 2027 de la NASCAR Cup Series, según anunció el equipo el miércoles 4 de noviembre por la mañana.

A new era of the No. 6 legacy.

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Preece ha conducido el auto número 60 desde que se unió a la organización en 2025 y obtuvo su primera victoria en la NASCAR Cup Series en agosto en el Daytona International Speedway. Preece reemplaza a Brad Keselowski en el Ford número 6, ya que Keselowski, actual copropietario del equipo, y RFK anunciaron que separarán sus caminos al finalizar 2026.

RFK Racing anunció que el equipo completo número 60, con el jefe de equipo Derrick Finley, pasará al Ford número 6 con Preece, quien se convierte en el sexto piloto a tiempo completo en conducir el icónico número para el famoso copropietario del equipo, Jack Roush.

“Que me confíen el número 6 significa muchísimo para mí”, declaró Preece en un comunicado de prensa. “Cuando uno piensa en lo que este número representa para RFK Racing, piensa en Jack Roush, Mark Martin y todo lo que construyeron juntos. Saber que este equipo cree que soy la persona idónea para llevar ese número en el futuro es un gran honor”.

Martin, miembro del Salón de la Fama de NASCAR, dejó una huella imborrable en NASCAR al volante del coche número 6 en lo que entonces se conocía como Roush Racing, desde 1988 hasta 2006.

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“Me gusta Ryan Preece porque es un piloto nato, sin más”, declaró Martin en un comunicado del equipo. “Llegó a la cima a base de esfuerzo y lucha por todo lo que ha conseguido. Eso es algo que respeto. Cuando se sube a un coche de carreras, lo da todo y no se conforma con dar vueltas sin más. Ese número significa mucho para mí, y creo que Ryan es la persona ideal para llevarlo adelante”.

Preece, campeón del NASCAR Whelen Modified Tour en 2013, pilotaba con frecuencia un coche número 6 junto al propietario del equipo, Ed Partridge, quien desempeñó un papel importante en la carrera de Preece.

Partridge falleció en septiembre de 2021 , poco después de celebrar esa victoria final con Preece en Richmond.

RFK Racing también confirmó que el Ford número 6 de Preece seguirá siendo un auto oficial el próximo año. Si bien el equipo actualmente opera tres autos oficiales en la temporada 2026, uno de ellos pasará a formar parte de Legacy Motor Club en 2027. El equipo indicó en su comunicado de prensa que se anunciarán más detalles sobre el futuro del auto número 60 de RFK Racing en una fecha posterior.

Con información de NASCAR

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