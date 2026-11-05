Renuncia Santiago Peña a la presidencia de Paraguay tras una crisis financiera

Asunción.- En un mensaje dirigido a la nación, el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña anunció su decisión irrevocable de presentar su renuncia al cargo, argumentando que lo hace con el corazón puesto en el país y con la convicción de que los intereses de la nación están por encima de cualquier circunstancia personal.

El mandatario explicó que esta difícil determinación fue tomada con el firme propósito de salvaguardar la estabilidad del país, preservar la paz social y proteger las instituciones democráticas, respetando estrictamente los mecanismos constitucionales vigentes.

Durante su alocución, el dimitente pidió disculpas al pueblo paraguayo si en algún momento llegó a fallar en sus funciones, asegurando que su administración siempre obró con la firme voluntad de trabajar por el bienestar general y sin la intención de defraudar la confianza depositada.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Pidió tranquilidad a los ciudadanos

Por otro lado, es de mencionar, que el eje central que motivó su salida del poder estuvo vinculado a la grave crisis del sistema financiero nacional, enfatizando que su máxima prioridad es la tranquilidad de los ciudadanos que confiaron sus ahorros, los cuales representan años de esfuerzo, sacrificio y proyectos de familias enteras.

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Asimismo, hizo un llamado enfático para que se garantice la devolución de los recursos mediante el fondo de garantía, exigiendo al mismo tiempo una protección rigurosa de los fondos públicos y de los bienes que pertenecen a todos los habitantes del país.

Por último, el presidente saliente expresó su profunda confianza en la fortaleza del pueblo paraguayo para superar la adversidad, concluyendo su mensaje con un agradecimiento por el honor de servir a la nación e invocando bendiciones para las familias paraguayas.

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