Operación Luz Verde: Iluminan a los veteranos el 11 de noviembre

Charlotte, NC.- Detrás de cada veterano hay una historia de valentía silenciosa, profundo sacrificio y una familia que esperaba ansiosa en casa. El Día de los Veteranos, miércoles 11 de noviembre, la comunidad de Charlotte-Mecklenburg tiene una oportunidad poderosa para asegurar que reciban esas historias. Se invita a vecinos y negocios de todo el condado a sustituir una sola bombilla tradicional por una verde, convirtiendo los barrios en una promesa luminosa y visible de que los héroes militares nunca serán olvidados.

Es la Operación Luz Verde, una iniciativa nacional para apoyar a los veteranos militares y concienciar sobre sus desafíos únicos. También destaca los servicios disponibles de los servicios para veteranos del Mecklenburg County y otros socios locales, estatales y nacionales.

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Los Servicios para Veteranos de Mecklenburg County coordinaron con Socios de Charlotte Center City iluminar el horizonte de Charlotte en el Día de los Veteranos para la Operación Luz Verde. Se anima a otros negocios y residentes a participar cambiando una o más bombillas de su casa o propiedad por una bombilla verde.

Puede ser una luz exterior que ven los vecinos y transeúntes, o una luz interior que inicia una conversación. Aunque este evento se centra en el Día de los Veteranos, se anima a los participantes a brillar durante todo el año. Los residentes pueden hacer fotos y compartir su participación en redes sociales usando el hashtag #OperationGreenLight.

«Nuestra gratitud debe ir acompañada de nuestras acciones. En el Día de los Veteranos, estamos unidos para honrar el valor, el sacrificio y el deber inquebrantable de quienes sirvieron», dijo Scott Garlow, director de los Servicios para Veteranos del Condado Mecklenburg. «Mecklenburg está comprometido a garantizar que nuestros veteranos y sus familias sepan que su servicio importa, nuestro agradecimiento es duradero y nuestras comunidades locales están plenamente preparadas para servirles a cambio. Al dar luz verde este año, enviamos un mensaje claro y visible a nuestros veteranos de que son vistos, profundamente valorados y apoyados activamente cada día.»

La Operación Luz Verde está organizada a nivel nacional por el Asociación Nacional de Condados y la Asociación Nacional de Oficiales de Servicios para Veteranos del Condado.

La división de Servicios para Veteranos de los Servicios de Apoyo Comunitario del Condado Mecklenburg está dedicada a servir a los veteranos y sus familias. La oficina está acreditada por la Asociación Nacional de Oficiales de Servicio para Veteranos del Condado, la División de Asuntos de Veteranos de Carolina del Norte y la Legión Americana.

Los veteranos que necesiten servicio pueden llamar al 704-336-2102 o visitar Veterans.MeckNC.gov para más información.

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